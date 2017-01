Előállt a furcsa helyzet: a parlamentnek kell szavaznia a Brexitről

A mai döntéssel viszont a kormány elveszítette a keresetet, ezzel egy rendkívül furcsa helyzet állt elő. Voltak ugyanis olyan felmérések, hogy a képviselők elutasítanák Nagy-Britannia kilépését az Európai Unióból.

A parlamenti szavazás óriási jelentőségű a kilépési folyamat szempontjából. Abban az esetben ugyanis, ha a parlament felülírja a népszavazás eredményét, akkor akár egy komolyabb politikai krízis is kialakulhat a szigetországban.

Reagáltak a piacok

A mai döntésre már tavaly november óta vártunk. A brit felsőbíróság ugyanis akkor döntött arról, hogy a kormánynak a parlament elé kell vinnie az EU-ból való kilépés kérdését. A kormány pedig ezt a döntést támadta meg és fellebbezett.A bíróság mostani döntése konkrétan úgy szól , hogy a kormány nem kezdheti meg a kilépést szabályozó 50. cikkely elindításának folyamatát a parlament felhatalmazása nélkül. Azt is kimondta a bíróság, hogyA részletekből az is kiderül, hogy a bírák 8:3 arányban utasították el a kormány fellebbezését.A főállamügyész a döntést követően úgy fogalmazott, hogy a kormány csalódott.A hír megjelenését követően azonnal gyengült a font a dollárral szemben, azóta viszont szép lassan visszakapaszkodott az 1,25-ös szint közelébe. A kezdeti bizonytalanság, úgy tűnik, elpárolgott, azonban az éles reakció is bizonyítja, hogy a befektetők feszülten figyelik a Brexit-fejleményeket.

A font egyébként az elmúlt egy hétben 4,1%-ot szárnyalt az amerikai dollár ellenében, közel másfél havi csúcsnál jár a brit fizetőeszköz.