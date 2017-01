18 hónapja nem volt ilyen drága az olaj

Tépik az olajat

Reggel még visszafogottabb emelkedésben volt az olaj, mostanra azonban már az amerikai WTI 2 százalék feletti pluszban, 55 dollár felett jár. Ez 18 havi csúcsot jelent. Hasonló mondható el az európai irányadó Brent olajnál is, mely már 58 dollár felett van.Az emelkedést elsősorban az fűtheti, hogy a piac egyre inkább bízik a januártól hivatalosan is életbe lépett OPEC-megállapodásban, melynek hatására a kartellhez tartozó és több más ország közreműködésével napi közel 2 millió hordóval csökkenhet az olajkitermelés. Ez a globális termelés mintegy 2 százaléka.A várakozásokat fűtötte az is, hogy Kuvait már a legfrissebb hírek szerint vissza is vágta kitermelését napi 130 ezer hordóval, napi 2,75 millió hordóra.A termeléscsökkentésre szükség is van, hiszen például Líbia, aki szintén OPEC tagország, decemberben napi 600 ezer hordóról 685 ezer hordóra növelte termelését a nemzeti olajtársaság tájékoztatása szerint.Oroszországban pedig - mely a nem OPEC országok között a legnagyobb termeléscsökkentést vállalta - decemberben változatlan marad a termelés, napi 11,2 millió hordót tett ki. Ez közel 30 éves csúcs. Az év első felében napi 300 ezer hordós csökkentést ígértek.Az olaj ráadásul úgy tud emelkedni, hogy közben a dollár erősödik, ez pedig nem tesz jót a dollárban jegyzett nyersanyagoknak, hiszen megnöveli a nem dollár alapú vásárlók beszerzési költségeit.Az is figyelmeztető jel lehet, hogy az árak emelkedésével Amerikában láthatóan nő a kutatás-termelési aktivitás: a Baker Hughes olajipari szolgáltatócég legutóbbi adatai szerint a múlt héten sorozatban kilencedik hete emelkedett a működésben lévő amerikai fúrótornyok száma, mely ezzel mintegy egyéves csúcsra ért.