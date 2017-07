Brutális légszennyezést okoz egy kellemes kis földközi-tengeri hajóút

A műsor ellenőreit a 170 éves múltra visszatekintő brit P&P Cruises cég 250 méteres Oceana tengerjárójára küldték el, hogy a hajó körül és annak tetején, a kémény környékén végezzenek vizsgálatokat: mérjék meg az apró szennyeződések darabszámát. Amint az EurActive összefoglalójából kiderült: az ellenőrök azt találták, hogy a tengerjáró legfelső emeletén,a levegő minden egyes köbcentiméterében, de haUgyanezzel a mérőeszközzel London híres terén és útkereszteződésében,ilyen apró szennyeződést találtak. A műsorban megszólaltatott orvos szerint a kapott adatok alapján azt lehet mondani, hogy az ilyen nagy tengerjárók felső emeletén olyan szennyezett a levegő, mint a világ leginkább szennyezett városaiban, így például a kínai Shanghaiban.Ennek oka egyébként leginkább az, hogy ezekamely a benzin és a gázolaj gyártása során keletkező melléktermék. A műsorban megszólalt a P&O Cruises cég is, amely azt hangsúlyozta, hogy a hajóik kibocsátása 2005-höz képest már 28%-kal csökkent, 2014 óta a vállalat a saját CO-2 kibocsátását 20%-kal csökkenteni tudta és rövidesen egy olyan szűrőberendezéssel is felszerelik az Oceana hajóikat, amely tovább fogja csökkenteni a kibocsátást. A cikk azonban megjegyzi: egy tavalyi tanulmány szerint a 2016-os új tengerjárók kibocsátási hatékonysága romlott 2015-höz képest.Világszerte egyébkénta nagy tengerjárók szolgáltatásait, ami 10 milliós növekedés lehet egy évtized alatt. A cikk egyébként emlékeztet arra is, hogy a népszerű horvátországi kikötővárosba,ami jelentős emelkedés a 2014-es 469-hez képest és így a város nehezen birkózik meg a turisták magas számával: tavaly már 800 ezres volt a tengerjáróval érkezők száma.amely ha országról beszélnénk, a hetedik legnagyobb szennyező országot jelentené. Egy minapi londoni hajózási világkonferencián egyébként egy hétlépéses tervet fogadtak el a hajózási ágazat CO-2 kibocsátásának csökkentése érdekében, de egyelőre nincs konszenzus abban, hogy a párizsi klímamegállapodáshoz igazodva milyen célokat és milyen menetrend szerint kellene kitűzni.