Nagyot vágott Szaúd-Arábia, mégis ideges az olajpiac

Megindult a termeléscsökkentés az olajországokban

Hivatalosan idén januártól lépett életbe az OPEC-országok termeléscsökkentési megállapodása, melynek során a tagországok összességében mintegy 1,2 millió hordós kitermeléscsökkentésről döntöttek napi szinten. Az OPEC országok közül a legnagyobb csökkentést Szaúd-Arábia vállalta, közel napi félmillió hordót. Azt egyelőre még nem lehet tudni, hogy mely ország pontosan hol áll a vállalt termeléscsökkentésben, az OPEC urának számító Szaúd-Arábia ugyanakkor a legfrissebb hírek szerint már most maradéktalanul megvalósította napi 486 ezer hordós termeléscsökkentési célját. Január elején Kuvaitról is azt lehetett hallani, hogy már meg is lépte a csökkentést, itt is a hírek szerint a megállapodásban vállalt napi 130 ezres csökkentést hajtották végre. A szaúdiak pedig a jelek szerint ennél is tovább akarnak menni, az állami olajcég, a Saudi Aramco ugyanis épp arról tárgyal vásárlóival, hogy februártól 7 százalékkal csökkentené a szállításokat.

Van, aki kivár

Nem mindenhol könnyű csökkenteni

Betáraztak a spekulánsok, de ideges a piac

Az persze közel sem mindegy, hogy a januártól végrehajtott termeléscsökkentések milyen kitermelési szintről valósultak meg. A legutóbbi felmérések szerint decemberben a szaúdi olajtermelés napi 10,5 millió hordó körül lehetett, az OPEC teljes kitermelése pedig 34,18 millió hordót érhetett el naponta. Ez azt jelenti, hogy az OPEC-nek napi 1,7 millió hordós termeléscsökkentést kell végrehajtania ahhoz, hogy a megállapodásban rögzített, januártól érvényes szintre álljon be a kartell kitermelése. Mindez igen ambiciózus cél, tekintettel arra, hogy Nigériában és Líbiában a kitermelés várhatóan emelkedni fog.Az OPEC-országok persze csak egy szeletét adják a sztorinak, hiszen több más ország is megállapodott tavaly év végén termelésének visszafogásáról. Itt valamivel kevesebb, mint napi 600 ezer hordós termeléscsökkentést vállaltak az egyes kitermelők, ahol az oroszlánrészt, napi mintegy 300 ezer hordót Oroszország adna.Az OPEC megállapodás ugyan idén januártól lépett életbe, az OPEC és nem OPEC országok abban állapodtak meg, hogy összességében 2017 első félévében valósítják meg a tervezett termeléscsökkentést. Az már most látszik, hogy a megvalósításban lényeges különbségek vannak: a szaúdiak az előzetes várakozásoknak megfelelően azonnal léptek, több OPEC és nem OPEC ország azonban várhatóan fokozatosan hajtja csak végre a csökkentést.Maga az a tény, hogy különböző országok eltérő mértékű termeléscsökkentést vállaltak, növeli az esélyét annak, hogy egyes országok nem tartják magukat a vállalásokhoz. Ez utóbbi különösen jellemző lehet 2017 első félévének végéhez közeledve, hiszen, ha a kezdeti lépések az olajárak emelkedését és a túlkínálat jelentős csökkenését eredményezik, akkor egyes országok dönthetnek már úgy, hogy nem hajtják végre teljes egészében vállalt termeléscsökkentésüket. Ez utóbbi kockázatok különösen jelentősek lehetnek az oroszoknál.Technikailag a termeléscsökkentést több módon végre lehet hajtani, nem meglepő, hogy a szaúdiak azonnal léptek, itt ugyanis az idősebb, régebb óta termelő mezők kihozatalának visszafogásával vagy a mezők teljes leállításával gyorsan lehet változtatni a kínálatot. A helyzet ennél jóval bonyolultabb Oroszországban, mely már korábban figyelmeztetett arra, hogy az Északi Sarkkör közelében lévő egyes mezők bezárása nem lehetséges anélkül, hogy visszafordíthatatlan folyamatok kockázatát futják. Az olaj mélyről, magas hőmérsékletről jön, ami segít megóvni a kutakat és a felszínen lévő létesítményeket a hideg okozta károktól. Az oroszok emiatt inkább a mezők természetes kimerülésére és az új kútfúrások felfüggesztésére alapozhatnak majd a termeléscsökkentés megvalósításakor. Az időjárási viszonyok miatt ráadásul a csökkentés nagy része várhatóan 2017 első félévének végére összpontosulhat.Az OPEC-országok novemberi termeléscsökkentési megállapodása igen jelentős felfutást eredményezett az olajnál a spekulatív nettó vételi pozíciókban, melyek mennyisége 2014 nyara óta nem látott szintre került. Ezek a pozíciók tipikusan a hedge fundokhoz köthetők, akik a jelek szerint igencsak bíznak az olajrali folytatódásában.

A fentebb említett tényezők miatt ugyanakkor szép számmal akadnak kockázatok is, melyek hosszabb távon az olaj emelkedési potenciálját korlátozhatják (elég itt csak az amerikai nem konvencionális termelés várható felfutására vagy a dollár esetleges további erősödésére gondolni). Emiatt talán nem meglepő, hogy az év végén látott csökkenést követően az olaj előretekintő volatilitás indexe idén ismét emelkedik.