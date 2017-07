Szijjártó Amerikával üzletelne, de ennek az oroszok nem biztos, hogy örülnek majd

Erős nemzetállamok teszik erőssé az EU-t

Az MTI tudósítása szerint a magyar miniszter örömmel üdvözölte Donald Trump amerikai elnök kölcsönös tiszteleten alapuló be nem avatkozási politikáját, beszélt az Európa előtt álló új kihívásokról és a magyar-amerikai kapcsolatok új korszakáról is. Meglátása szerinta terrorfenyegetéssel, a migrációs problémával, az ukrajnai háborúval, az energiabiztonsági kérdésekkel és a Brexittel.Szijjártó szerint "A kérdés, hogy most merre haladjunk tovább" és hozzátette: abban valamennyi uniós tagország egyetért, hogy erős Európára van szükség, a vita arról szól, ez hogyan valósítható meg. Leszögezte:Az Oroszországhoz fűződő uniós, magyar és amerikai kapcsolatokat Szijjártó Péter szerint racionális vitának kellene jellemeznie.- szögezte le. Hangsúlyozta:A miniszter kiemelte:Az energiabiztonságot érintve elmondta:csakhogy egyedül Lengyelországban van erre fogadóképes infrastruktúra. Megjegyezte: az orosz Gazpromtól Európa tavaly minden korábbinál több gázt vásárolt, például Németország is minden korábbinál nagyobb gázszállítási megállapodásokat kötött Moszkvával.a miniszter azt, hogy ha egy ország nagy és gazdag, akkor "szuperhősnek" minősítik, amennyiben tárgyal Oroszországgal,"Ezt mi soha nem fogjuk elfogadni" - fogalmazott Szijjártó Péter.A magyar-amerikai viszonyt illetően kiemelte: Magyarország örömmel fogadta az amerikai elnök véleményét, miszerintKérdésre válaszolva, a korábbi beavatkozási kísérletre példaként említette, hogy amikor az előző, a Barack Obama irányította amerikai kormányzat idején a külügyminiszter helyettesénél tett látogatást Washingtonban,A listán pedig a többi között az alkotmány átalakítása vagy az egyházakat szabályozó törvények megváltoztatása is szerepelt.