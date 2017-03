Érik a meglepetés: már az első fordulóban kikap a francia szélsőjobb?

A hét elején tartották a francia elnökválasztás első tévévitáját, amivel tulajdonképpen hivatalosan is kezdetét vette a kampány. Már az azonnali felmérések is a volt szocialista pénzügyminiszter, Macron sikerét jelezték, az elmúlt két nap közvélemény-kutatási adatai pedig egyértelműen megerősítik ezt. A legutóbbi három felmérésből kettőben Macron már népszerűbbnek látszik, mint Le Pen, egy pedig döntetlen állást hozott ki. Korábban csak elvétve lehetett találkozni olyan pollokkal, amelyek ne a radikális jelölt első helyét jósolták volna.A felmérések hosszabb ideje stabilan azt mutatják, hogy Le Pen a szavazatok 25-27%-át gyűjtheti be, Macronra 24-26% voksolna, ám a legutóbbi adatok szerint előbbi jelölt a saját sávjának az aljára, utóbbi pedig a tetejére csúszott. Bár a különbség hibahatáron belüli, mára tulajdonképpen egyértelmű holtversenyről beszélhetünk, ahol Macronnál van a momentum.

How come Le Pen is seen as getting 26% in 1st round and 40% in runoff ? Here are the cracks in the anti-FN front @FT pic.twitter.com/vr0PuYvrlk