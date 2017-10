Észak-Korea hackerei bénították meg a fél világot

Úgy gondoljuk, Észak-Korea volt az ország, amely a világméretű támadásban, amely megbénította a rendszereinket, részt vett

- mondta Ben Wallace, brit biztonsági miniszter.A politikus azt állítja, hogy számos ország hírszerzése úgy véli, hogy a dzsucseista rezsim emberei követték el a támadást, az erre szolgáló bizonyítékot viszont nem részletezte. Hozzátette: a világnak elrettentő intézkedéseket kell tennie a kibertérben is, hasonlóan ahhoz, ahogy az atomfegyverek elrettentik a fizikális támadásokat. Elárulta, hogy egyébként a brit közszféra digitális infrastrukturája folyamatosan támadás alatt van.Amyas Morse, a National Audit Office vezére szerint egyébként a májusi zsarolóvírus-támadás "szofisztikálatlan" volt és elkerülhető lett volna egy kicsit jobb kiberbiztonsági intézkedésekkel. Vizsgálatukból kiderül, hogy a brit közegészségügyet figyelmeztették is sérülékenységükről és egy esetleges támadásról is.Korábban egyébként a Microsoft elnöke, Brad Smith is Észak-Koreát vádolta meg a támadás kitervelésével, hasonlóan vélekedett a FireEye kiberbiztonsági vállalat is, akik úgy vélik, hogy egy másik támadás mögött is a KNDK állt, akik Bitcoint akartak lopni.A WannaCry zsarolóvíruson egyébként mindössze 143 ezer dollárt kerestek a programot író hackerek.