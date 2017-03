Észak-Korea külföldi befektetőket keres kaszinóbizniszéhez

A 20 millió dollárnyi befektetésből egy 30 ezer tonnás, szovjet érából származó hajót szeretnének kaszinóhajóvá átalakítani, illetve működtetni. A történetben az az apró csavar, hogy Észak-Koreában egyébként (helyi lakosok számára) illegális a szerencsejáték.

A kommunista diktatúra által meghirdetett befektetési lehetőség időzítése meglehetősen érdekes, tekintve hogy az utóbbi hetekben a helyi rakétatesztek miatt déli szomszédjával, illetve az Egyesült Államokkal is összetűzésbe került.Ennek fényében úgy kivitelezhető a dolog, hogy az ország egy különleges tartományából,, amelyet nagyjából két évtizeddel ezelőtt a délről érkező turizmus fellendítése érdekében hozott létre Észak-Korea. A, illetve még meg nem nevezettlennének. A turisztikai beruházás mögött meghúzódó ok most is ugyanaz:A politikai feszültségek miatt nem lesz könnyű dolga az észak-koreai kormánynak a beruházáshoz szükséges pénz összekalapozásában, még úgy sem, hogy egyébként független külföldi vállalatként is be lehet szállni a projektbe, nem muszáj helyi céggel együttműködve beruházni.