Észak-koreai krízis: tízmillióan halnának meg a háború első 30 percében

Milliók halnának meg

Nincs katonai megoldás az észak-koreai krízisre, ezt mindenki felejtse el. Amíg valaki nem oldja meg nekem az egyenletnek azt a felét, hogy egy háború kitörése esetén Szöulban ne haljanak meg tízmillióan, addig nincs miről beszélni.

A kínai gazdasági háború mindennél fontosabb, erre kell fókuszálnunk. Ha nem így teszünk, akkor 5, de maximum 10 éven belül eljutunk arra a pontra, hogy visszafordíthatatlan károkat szenved az amerikai gazdaság. Háborúban állunk és egyelőre nagyon csúnyán elvernek minket. Az USA hegemóniája a tét.

Megszólalt a dél-koreai elnök is

Bannon a The American Prospect című liberális magazin alapító-főszerkesztőjével beszélgetve fejtette ki álláspontját az észak-koreai helyzettel és Kínával kapcsolatban.- fogalmazott Trump főtanácsadója.A koreai helyzet eszkalálása helyett az USA-nak a Kínával szembeni gazdasági és kereskedelmi háborúra kell összpontosítania, Bannon ugyanis úgy véli, hogy ez az a háború, ami hosszú távon megpecsételheti az ország sorsát.- vélekedett.Bannon szerint talán lenne esély egy olyan megállapodásra Kínával, melynek keretében kivonnák az amerikai csapatokat a koreai-félszigetről, cserébe pedig ők nyomást gyakorolnának az északi rezsimre, hogy az fagyassza be nukleáris programját. Ennek azonban nagyon kicsi a valószínűsége, épp ezért nem szabad építeni rá, helyette fel kell venni a kesztyűt Kínával a szellemi tulajdonjogok védelme, illetve az acél- és alumíniumdömpingje kapcsán.Elismerte, hogy Trump-kormányában sokan nem osztják véleményét, szerinte viszont naivitás lenne azt gondolni, hogy ha az amerikaiak mérsékeltebb álláspontot vesznek fel a kínaiakkal szemben, akkor ők érdemben hozzájárulnának a koreai helyzet rendezéséhez.Mun Dzse In dél-koreai elnök csütörtökön elutasította a háború lehetőségét a Koreai-félszigeten, mondván,Az elnök arról is beszélt, hogy a párbeszéd újraindítása érdekben fontolóra venné egy különmegbízott Észak-Koreába küldését, ha a kommunista rezsim felhagy a rakéta- és nukleáris tesztjeivel. Hangsúlyozta: Washington és Szöul szoros kapcsolatban áll egymással az észak-koreai nukleáris fenyegetés miatt, és közös álláspontjuk, hogy szankciókra, nyomásgyakorlásra van szükség Phenjan provokációinak, valamint nukleáris programjának megfékezéséhez, a kommunista ország tárgyalóasztalhoz kényszerítéséhez.