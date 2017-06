Európa eddig az év kellemes meglepetése, mégis ez okoz fejfájást

A Financial Times hétfői cikke szerint egyelőre az eurózóna kirobbanó növekedése a legnagyobb pozitív meglepetés az évben. A valutaövezet bővülési üteme ugyanis az év elején több mint a duplája volt az amerikainak, így egyre több szakértő teszi fel a kérdést, hogy csak átmeneti pozitív korrekcióról van-e szó vagy mélyebben gyökerező, tartósabb folyamatot látunk. Mindez azért is fontos, mert a héten Észtországban ül össze az EKB kormányzótanácsa, ha pedig ők is úgy látják, hogy tartós folyamatról van szó, akkor akár már most megkezdhetik az eszközvásárlások visszafogását, mivel egyre kevésbé van szüksége a támogatásra a gazdaságnak.A kedvező tendenciát támasztja alá a Markit hétfőn megjelent beszerzési menedzserindexe, mely szerint az eurózóna gazdasági aktivitását jelző mutató 56,8 ponton stagnált. A legnagyobb euróövezeti gazdaságok közül a német összetett BMI 73 havi csúcsra, 57,4 pontra emelkedett, míg a francia mutató 72 hónapos rekordszintre, 56,9 pontra ugrott. Eközben az olasz mutató 2 hónapja legalacsonyabb szintre, 55,2 pontra került, a spanyol index pedig szintén kéthónapos mélypontra, 57,2 pontra süllyedt.A májusi mutatók alapján biztató az euróövezeti gazdasági növekedés kilátása, különösen Németországnak és Franciaországnak köszönhetően - kommentálta a felmérés megállapításait Chris Williamson, a Markit vezető közgazdásza. Az adatok alapján az euróövezet egészében 0,7 százalékkal nőhet a hazai össztermék (GDP) a második negyedévben. Ezen belül Németországban és Franciaországban egyaránt 0,7 százalékkal, Spanyolországban 1 százalékkal, Olaszországban pedig 0,5 százalékkal bővülhet a GDP.A korábbi hasonló időszakok ara figyelmeztetnek, hogy csalóka lehet az eurózóna növekedése, most azonban egyre többen hisznek abban, hogy tartós a folyamat. Erik Nielsen, az Unicredit vezető elemzője például úgy fogalmazott, hogy az európai növekedés első lába az export volt, most azonban egyre nagyobb szerepet kap a fogyasztás, és bizonyos országokban a beruházások is. Közben a Focus Economincs elemzői szerint a legnagyobb pozitívum, hogy Európa leküzdeni látszik a politikai akadályokat. Ennek jele volt Emmanuel Macron győzelme a francia elnökválasztáson, emellett biztató, hogy Angela Merkel magabiztosan vezet a felmérésekben az őszi német választások előtt.A szakemberek szerint csak idő kérdése, hogy a kedvező gazdasági folyamatok az inflációban is megmutatkozzanak, ez pedig komoly fejtörést okozhat az EKB-nak. A jegybank ígérete szerint az év végéig folytatja még havi 60 milliárd euró keretösszegű eszközvásárlását, azonban a Financial Times cikke szerint a vártnál jobb növekedés miatt lehet, hogy már az idén arra kényszerülnek, hogy visszafogják a stimulust. Erre pedig akár most csütörtökön tehetnek már utalást a kamatdöntő ülésen.