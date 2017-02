Európa vagy szétesik, vagy fellázad a németek ellen

Ennél azonban sokkal meglepőbb, hogy a szélsőségesnek abszolút nem nevezhető francia elnökjelölt (aki egyébként a választás egyik favoritja), Emmanuel Macron szerint is szükség van az eurózóna átalakítására, hogy abból ne csak a németek húzzanak hasznot.

Az utóbbi években egyre többen kritizálják azzal a német kormányt, hogy politikailag és gazdaságilag is a saját szájízük szerint akarják formálni a kontinenst. Ennek egyik központi eleme az a németes szigor és fegyelem, ami a 2000-es évek közepe óta a német gazdaságpolitikát jellemzi, aminek fontos elemeBármelyik eurózónás (perifériás országgal) is adódjon probléma, a német politikusok - élükön Wolfgang Schäuble pénzügyminiszterrel - egyből. Ezen receptpersze sokakból erős ellenérzést váltott ki, a. Mostanában fordulni látszik a kocka, ugyanis ez a németes hozzáállás egyre komolyabb ellenállásba ütközik. Az euroszkeptikus erők megerősödése, a Brexit és más válságtünetek rávilágítottak arra, hogy a kihívások "németes" megoldása egyes országokban politikailag fenntarthatatlan megoldásokhoz vezet.Ennek ékes példája a görög adóssághelyzet problémájának kiújulása, amelyben egyre több szereplő - köztük az IMF - valamiféle további könnyítést szeretne adni a görögöknek, hogy végre kimászhassanak a gödörből, a német gazdaságpolitika azonban további reformokat szeretne látni a görög fél részéről.Nem véletlen, hogy, sokan kritizálják ugyanis azzal Németországot, hogy ő maga, miközben hagyja a többieket "szenvedni". Peter Navarro, Trump kereskedelmi tanácsadója egyenesen egy implicit német márkának nevezte , amelynek alacsony értéke előnyhöz juttatja Németországot, később Marine Le Pen, a francia szélsőjobboldali Nemzeti Front elnökjelöltje is hasonlóan fogalmazott, épp ezért többek között az euróövezet felszámolásával kampányol.Navarro, Le Pen és Macron állítása egyébként nem alaptalan. A következő ábra a német és spanyol GDP-deflátor arányának alakulását mutatja az euró 1999-es bevezetése óta.

Ez tulajdonképp azt jelentette, hogy az euró (mint fix árfolyamrendszer) mögött lévő német márka reál értelemben leértékelődött a spanyol pesetával szemben, vagyis a németek valóban versenyelőnyre tettek szert. Hasonló folyamat figyelhető meg, ha a többi perifériás ország deflátorával vetjük össze a németet.

Nem túlzás azt állítani, hogy a német gazdaság jellemzőit figyelembe véve ez az előny igazságtalan volt, hiszen Németországnak volt talán a legkevésbé szüksége arra, hogy ilyen módon növelje versenyképességét.

Az ábráról leolvasható, hogy a spanyol árszínvonal a németet meghaladó ütemben növekedett egészen a 2008-as válságig, a német és a spanyol GDP-deflátor hányadosa ezért csökkent.Természetesen a fenti ábra leegyszerűsítve ábrázolja a jelenséget, hiszen például nem veszi figyelembe például a gazdasági szerkezetváltásból, illetve esetleges hatósági árszabásból fakadó tényezőket, ettől függetlenül azonban rávilágít a probléma lényegére. A német termékek - többi perifériás országhoz viszonyított - versenyképessége folyamatosan javult, ami a külkereskedelmi aktívum, illetve ezáltal a folyó fizetési mérleg többlet növekedésében is megmutatkozott.. Az eurózónán belüli durva versenyképességbeli különbségek, illetve a részben ebből fakadó külső (és belső) egyensúlytalanságok nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a perifériás országok így megsínylették a válságot, miközben Németország relatíve olcsón megúszta a dolgot.. Független monetáris politika és saját fizetőeszköz híján ugyanis nem tudtak a devizaleértékelődés eszközéhez nyúlni, amivel enyhíteni lehetett volna a recessziót, elviselhetőbbé téve a külső egyensúly felé ve6zető út áldozatait., vagyis a termelékenység növelését célzó reformokkal, illetve bérek befagyasztásával / elbocsátásokkal javítani a versenyképességüket. Ezt a politikát nehezítette a világgazdaság alacsony inflációja (ami mellett nehéz defláció nélkül érdemi leértékelődést elérni), illetve a németek inflációs fóbiája, ami az elmúlt években erősen megalapozatlannak bizonyult. (Az Európai központi Bank láthatóan el is szakadt a német elvárásoktól, további feszültséget gerjesztve ezzel.)

Egyre többen kritizálják a német gazdaságpolitikát, hogy a költségvetési szigorhoz való ragaszkodásuk megfojtja az euróövezetet, ezért igazán belekezdhetnének egy nagyobb gazdaságélénkítő költekezésnek, mintegy törlesztve azokat az éveket, amikor egyre nagyobb hasznot húztak a gyenge euróból.

Az egész eurózónában jelentős kiigazítási folyamat ment végbe, a versenyképességi különbségek azonban továbbra is jelen vannak, ez pedig nem csak a gazdasági kilátásokat rontja, hanem az egész integrációt egyre nagyobb veszélybe sodorja. A perifériás országok belső leértékelésének fájdalmas folyamata ugyanis nem múlt el nyom nélkül, az nagyban hozzájárult az euró- és unióellenes pártok erősödéséhez.Tér éppenséggel lenne is rá.

Tavaly a német költségvetés 0,6%-os többlettel zárta az évet, ezzel pedig már harmadik egymást követő évben költött kevesebbet a német állam, mint amennyi bevétele volt. Egy inflációgeneráló költekezéssel Németország nem csak az uniós piacokra hozna többletkeresletet, hanem a perifériás ország által korábban hozott áldozatok eredményeit erősítőkezdhetne.Dinamikusan csökkenő adósságpályáját, masszív folyó fizetési mérleg többletét, illetve szintén többletes költségvetését figyelembe véve a. Hiába zárkózik el viszont ettől a német gazdaságpolitika, a, sőt, már évek óta tart, és csak most gyorsulhat be igazán., az inflációs különbözet a jobb helyzetben lévő német gazdaság oldalára billent, ez a felértékelődési folyamat azonban sokkal lassabb, mint az 1999 és 2008 közötti leértékelődés. Legalábbis eddig lassabb volt.Januárban négyéves csúcsra emelkedett a német infláció, ami így az euróövezeti mutatót is többéves csúcsra húzta.

Az olajár negatív hatása (beleértve a másodkörös hatásokat) egyelőre úgy tűnik, hogy a múlté.

A munkaerőpiac nagyon feszes, a munkanélküliségi ráta a 4%-ot közelíti.

Az IMF becslései szerint 2016-ban a német gazdaság már pozitív kibocsátási réssel működött, vagyis a jelenlegi, extrém laza monetáris politika mellett lassan túlfűtötté válhat.

Nem véletlen, hogy legtöbbször a németek kritizálták az Európai Központi Bank monetáris politikáját, most februárban a német pénzügyminiszter például nyíltan kijelentette, hogy a jelenlegi monetáris politika túl laza Németországnak, ezért szigorításra lenne szükség.

Mi lesz az eurózóna jövőjével?

A német politikusok belátják, hogy az ő belső felértékelésük politikailag sokkal megvalósíthatóbb, mint a periféria további megszorításokra kényszerítése , ezért nagyszabású fiskális élénkítésbe kezdenek, adócsökkentéssel és infrastrukturális beruházásokkal. A perifériával szembeni inflációs különbözet megnő, ez segíti a nehéz helyzetben lévő országok versenyképességének javulását, ráadásul a fiskális lazítás miatt erőre kapó német gazdaság az egész övezetet magával húzhatja. Ennek a folyamatnak egyébként már látszódnak jelei: idéntől például bruttó 8,5 euróról 8,84 euróra nőtt a minimál órabér összege.

, ezért nagyszabású fiskális élénkítésbe kezdenek, adócsökkentéssel és infrastrukturális beruházásokkal. A perifériával szembeni inflációs különbözet megnő, ez segíti a nehéz helyzetben lévő országok versenyképességének javulását, ráadásul a fiskális lazítás miatt erőre kapó német gazdaság az egész övezetet magával húzhatja. Ennek a folyamatnak egyébként már látszódnak jelei: idéntől például bruttó 8,5 euróról 8,84 euróra nőtt a minimál órabér összege. Ha nincs szándék a németek részéről saját belső felértékelődésük ösztönzésére, akkor szükség lenne egy eurózónás fiskális transzferrendszer létrehozására . Ezáltal a jobb helyzetben lévő tagországok segítséget nyújthatnának infrastrukturális fejlesztések, illetve munkaerő-piaci támogatások formájában a rászoruló perifériás országoknak. Ez az országok közötti transzfer különösen fontos lenne egy újabb válság kezelésében, hiszen enyhíthetné az átmeneti sokkhatást.

. Ezáltal a jobb helyzetben lévő tagországok segítséget nyújthatnának infrastrukturális fejlesztések, illetve munkaerő-piaci támogatások formájában a rászoruló perifériás országoknak. Ez az országok közötti transzfer különösen fontos lenne egy újabb válság kezelésében, hiszen enyhíthetné az átmeneti sokkhatást. Ha ez sem valósul meg, akkar marad, ami most van: a németek segítségnyújtás nélkül továbbra is költségvetési megszorításokat várnak el a perifériás országoktól, miközben igyekeznek saját belső felértékelési folyamataikat lassítani. Ez azonban könnyen eurózóna szétesést okozhatja. Erik Nielsen, az UniCredit vezető közgazdásza szerint ez a forgatókönyv a politikai feszültségeken keresztül soha nem látott válságot, országcsődöket és elképesztő piaci felfordulást idézne elő, ahol - az eurózóna felbomlása révén - végül a devizapiacon keresztül történne meg az az elkerülhetetlen alkalmazkodási folyamat, aminek hiánya évek óta belülről feszíti szét az euróövezetet.

Bár ez elsősorban az olajár stabilizálódásának volt köszönhető, a német árszínvonal-emelkedés dinamikája a legtöbb euróövezeti országét felülmúlta. RáadásulAz utolsó pont nagyon fontos.A kritikák azonban nem igazán foglalkoztatják az Európai Központi Bank döntéshozóinak többségét, köztük Mario Draghi jegybankelnököt sem, ők ugyanisÚgy tűnik tehát, hogy részben saját hozzáállásuktól függetlenül is, anélkül is, hogy komolyabb költségvetési lazításba kezdenének. Persze ez utóbbi felgyorsíthatná, és ezzel egyszerűbbé tehetné az egész "belső felértékelési" folyamatot, hiszen a gyorsabb növekedés az egész övezet kilátásait javítaná.A fentieket figyelembe véve három reális forgatókönyv látszik kibontakozni az euróövezet jövőjével kapcsolatban.