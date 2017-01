Évtizedek óta nem látott devizaháború törhet ki az Egyesült Államok miatt

A Világkereskedelmi Szervezettel (WTO) kötött megállapodást katasztrófának nevezte.

Az Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény (NAFTA) egy "amerikai munkahely-gyilkos".

Kínát csalónak és devizamanipulátornak nevezte, ezért 45%-os importvám kivetését javasolta.

Mit takar pontosan a "devizamanipulátor" kifejezés?

Az Egyesült Államokkal szembeni kereskedelmi többlet meghaladja a 20 milliárd amerikai dollárt. (Kína ezt teljesíti, 2015-ös többlete ugyanis 366 milliárdra rúgott.)

Az adott ország folyó fizetéi mérlegének többlete meghaladja a GDP 3%-át. (Kína nem teljesíti ezt a feltételt, 2015-ben ugyanis pontosan 3% volt, ami 2016-ra becslések szerint 2,4%-ra mérséklődött.)

A hivatalos külföldi devizavásárlások meghaladják a GDP 2%-át. (Ennek a kritériumnak sem felel meg Kína, sőt..)

A harmadik feltétel teljesítésétől jelenleg nagyon messze van Kína, 2015 óta ugyanis pont az jelenti a legnagyobb problémát, hogy a jüan szabadesésének megakadályozása érdekében elképesztő ütemben égeti el a devizatartalékokat az ország jegybankja.

Még meg sem történt a novemberben megválasztott Donald Trump beiktatása, a leendő elnök ennek ellenére már elkezdett aktívan beavatkozni a politikai és gazdasági folyamatokba. Trump még kampánya során többek között azt ígérte, hogy visszahozza azokat az amerikai munkahelyeket, amelyek a nagy autógyárak külföldre -elsősorban Mexikóba - költöztetett termelése miatt szűntek meg.Egyre inkább úgy tűnik, hogy nem csak blöffölt Trump: a héten először a General Motorsnak , majd a Toyotának is nyíltan nekiment egy-egy Twitter-bejegyzésében, a Ford pedig már úgy is döntött, hogy lefújja a Mexikóba tervezett gyár építését és helyette Michiganben hajt végre beruházást az elektromos és önvezető technológia fejlesztése érdekében.Trump azonban nem csak az autógyártóknak küldött elég erős figyelmeztetéseket, hanem úgy összességében az ország fennálló kereskedelmi partnerségi megállapodásait is súlyos kritikákkal illette.Az utolsó ponttal pedig el is érkeztünk a Bank of America Merrill Lynch elemzéséhez, melyben a szakértők annak lehetőségét fejtegetik, hogy Trump milyen valószínűséggel nyilvánítja majd devizamanipulátornak Kínát, illetve hogy ez milyen következményekkel járhat.Az amerikai pénzügyminisztérium minden áprilisban és októberben felülvizsgálja az összes fontosabb ország devizáját, és dönt arról, hogy melyek kerüljenek egy úgynevezett megfigyelőlistára.Az Obama-adminisztráció által megszabott kritériumok alapján Kína nem minősül devizamanipulátornak, az ehhez szükséges három feltétel közül ugyanis csak egyet teljesít, a listán azonban az egy teljesített feltétel miatt szerepel, Japánnal, Németországgal, Dél-Koreával, Tajvannal és Svájccal együtt. A devizamanipulátor státuszhoz az alábbi kritériumoknak kell megfelelni:A BofA elemzői által készített ábra is azt mutatja, hogy 2015-ben mekkorát fordult a világ, ami a devizatartalékok felhalmozását illeti.

Klikk a képre!

Hiába a feltételek, Trump így is rájuk boríthatja az asztalt

Megtilthatja az amerikai fejlesztési forrásokhoz való hozzáférést, amelyeket az OPIC (Overseas Private Investment Corporation) biztosít.

Kizárhatja kínai vállalatok részvételét az USA közbeszerzésein.

Az IMF szorosabb megfigyelését kérvényezheti.

A kétoldali kereskedelmi megállapodások felülvizsgálatával és esetleges módosításával kapcsolatos tárgyalásokra adhat utasítást. Itt már szóba kerülhet a bizonyos szektorokat érintő vámok kérdése, az eddig vezető út viszont nagyon hosszadalmas.

Akkor mire ez az egész felhajtás?

Veszélyes játék

Nem kizárt, hogy Trump lépése egy devizaháborúnak nevezett láncreakciót indíthat el a térségben, ahol minden ország igyekezne azzal versenyelőnyre szert tenni, hogy saját fizetőeszközét a többi országénál jobban leértékeli.

A jelenlegi keretrendszer alapján tehát Kína nem számít devizamanipulátornak, a szabályrendszer azonban nincs kőbe vésve. Beiktatása után Trump kérelmezheti a pénzügyminisztériumot, hogy vizsgálják felül a kritériumokat, hogy ezáltal igazolást nyerjen saját véleménye.Ha mindez bekövetkezik, az történelmi jelentőségű lenne, hiszen eddig mindössze egyszer,. Akkoriban egyébként elég gyakran élt ezzel a lehetőséggel az USA, 1988-ban például Dél-Korea és Tajvan is hasonló sorsa jutott. Kína mostani helyzete viszont nagyon más, hiszen az ország a stabilitás megőrzése érdekében elkeseredetten küzd a jüan túlzott leértékelődése ellen, négy évvel ezelőtt sokkal indokoltabb lett volna egy ilyen lépés az USA részéről.. Az amerikai törvények szerint ebben az esetben fokozott kétoldali tárgyalásokat kellene kezdeményeznie az amerikai félnek a két ország kereskedelmi kapcsolatairól. Ha az egy éves, intenzív tárgyalások során a megítélés nem változik, akkor az amerikai elnök a következő szankciók bevezetéséről dönthet:A Bank of America elemzői szerint Trump ezzel az egésszel csak azt akarja elérni, hogy a lehető leghamarabb és legalacsonyabb költségek mellett a kereskedelmi tárgyalóasztalhoz tudja ültetni Kínát. A republikánus (jövőbeli) elnökről köztudott, hogy a nagy, sok országot összefogó kereskedelmi megállapodások helyett a kétoldali partnerségi megállapodásokat részesíti előnyben ,így ezek mentén akarja újratárgyalni a fennálló kapcsolatokat.A tárgyalóasztalnál valószínűleg Trump hangot ad majd azokat a szektorokat érintő aggályainak, melyekben potenciális lehetőséget lát amerikai munkahelyek visszahozására. Ebben az esetben Trump ütőkártyája egy múltbeli esemény lehetne, 1977-ben ugyanis a kongresszus az akkori elnököt egy törvény értelmében rendkívüli jogkörrel ruházta fel, ami lehetőséget adott neki, hogy importvámokat és kvótákat vessen ki hossza jogi procedúra nélkül.Egy ilyen kockázatos lépés az amerikai kormány részéről már a ciklus elején rossz irányba terelheti a kétoldali kereskedelmi és politikai kapcsolatokat., amikor a szigetország beleegyezett az USA-ba irányuló autóexportja önkéntes visszafogásába. Ehelyett valószínűleg az IMF-nél panaszt tesz majd, és nemzetközi kapcsolatait felhasználva igyekszik majd ellenállni az USA-nak. Egyelőre nem tűnik valószínű forgatókönyvnek, deAzt is érdemes megemlíteni, hogy az importvámok kivetése, illetve az amerikai-kínai kapcsolatok megromlása még nagyobb nyomást helyezhetne a jüan árfolyamára, így a háttérben ott lebeg egy potenciális devizaháború réme.Ez a folyamat pedig alááshatná a globális pénzügyi stabilitást, ami az egész világgazdaság növekedésnek ártana. Veszélyes játék a sárkányt piszkálni, ezért Trumpnak óvatosnak kell lennie, nehogy egy ilyen forgatókönyv valósuljon meg, mert azzal sokkal többet ártana az USA-nak is, mint amennyi előnye származhat belőle.