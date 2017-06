Ez a legújabb siker: külföldön áradoznak rólunk

A brit üzleti napilap minap megjelent írása kiemeli: a konszenzusos várakozás szerint idén a térség 2,5%-kal növekedhet, ami 0,3 százalékponttal jobb, mint amit az elemzők négy hónappal ezelőtt vártak. 2018-ban pedig még tovább gyorsulhat a gazdasági növekedés a térségben.Az FT az összeállításban több látványos ábrával szemlélteti a régió kiemelkedő teljesítményét, legalábbis, ami a várakozásokat illeti.

Forrás: Financial Times.

A legutóbbi, vártnál jobb GDP-adatok késztették az elemzőket arra, hogy feljebb húzzák a térség gazdaságaira vonatkozó növekedési prognózisaikat. Liam Carson, a Capital Economics feltörekvő Európáért felelős közgazdásza külön kiemelte Románia növekedési ütemét. A lap azt is megjegyzi, hogy az előrejelzések javulása még látványosabb, ha az összesítésből kivesszük Oroszországot.a vártnál erőteljesebb külső kereslet, az egyre jobb munkaerőpiaci helyzet, a külföldi működőtőke beáramlása, a kormányzati élénkítő intézkedések, laza pénzügyi feltételek és az EU-források feléledése.Jó hír a térség gazdaságainak, és így Magyarországnak is, hogy a nyugat-európai gazdaságok kiváló év elé néznek, a FocusEconomics várakozása szerint a térség exportnövekedése idén elérheti a 6%-ot, ami duplája a tavalyi éves növekedési ütemnek.Közben a régiós országok munkanélküliségi rátája az európai átlag alatt van és egyben történelmi mélységben. Ez összefügg a gazdasági aktivitás felfutásával, de az erőteljes kivándorlás és a fiatal munkaerő alacsonyabb száma is magyarázatot ad. A vállalatok egyre jobban panaszkodnak a munkaerőhiányra és közben látványosan növekednek a bérek.Mindezek ellenére a bérek tekintetében még mindig versenyképesek ezek az országok, ami vonzó a külföldi tőke számára. Az EY legutóbbi FDI jelentése alapján a mi térségünk vonzotta az Európába áramló külföldi ipari projektek több mint felét és ha az új munkahelyek számát nézzük, akkor Lengyelország a második legnépszerűbb célpont Nagy-Britannia után, megelőzve Németországot.Liam Carson szerint mindezek mellett az uniós források beáramlása és GDP-növekedést segítő hatásának mértéke több elemzőt is meglephetett. Ebben a tekintetben pedig a következő évben folytatódhat ez a kedvező trend.

Robert Fico szlovák, Orbán Viktor magyar, Beata Szydlo lengyel és Bohuslav Sobotka cseh miniszterelnök (b-j) a visegrádi országok soros elnökségének ünnepélyes átadásán Varsóban 2017. június 19-én. Magyarország Lengyelországtól veszi át, és júliustól 2018 júniusáig tölti majd be a V4 országcsoport (Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia) elnöki tisztségét. Kép és címlapkép forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd