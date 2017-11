Felhívják a brüsszeli magyar EU-s nagykövetet a nemzeti konzultáció miatt (2.)

Guy Verhofstadt, az uniós képviselőtestület liberális frakcióvezetője szerdán azt jelezte a Twitteren, hogy Tajani be fogja kéretni a magyar uniós nagykövetet a "Soros-tervről" szóló nemzeti konzultáció leállítása érdekében. Az Orbán-kormány éles bírálójának számító egykori belga miniszterelnök arról számolt be, hogyaz EP házbizottságaként működő úgynevezett Elnökök Konferenciájának szerdai értekezletén.Ujhelyi István szocialista EP-képviselő az MTI-hez is eljuttatott közleményében arról tájékoztatott: az ülésen napirendre került Magyarország, illetve a nemzeti konzultáció kérdése is, és utóbbi kapcsán "még a néppárti frakció sem vette védelmébe Orbánékat".