Feltámadt a korrupcióba keveredett elnökjelölt - egyre izgalmasabb a francia elnökválasztás

Az első helyen továbbra is Marine Le Pen áll, de Marcon és Fillon is legyőzné a radikális jobboldali Nemzeti Front elnökét a második fordulóban, ha most tartanák az elnökválasztást. (A második fordulóban már csak két jelölt mérkőzik meg, az egyik szinte biztosan Marine Le Pen lesz.)Az Ifop közvélemény-kutató intézetnek február 14. és 17. között 1399 francia választópolgár megkérdezésével készült felmérése szerint Le Pen a szavazatok 26 százalékára számíthat az első fordulóban, Fillon és Macron pedig 18,5 százalékra. Az Opinionway február 14. és 16. között 1605 francia választópolgár megkérdezésével készült reprezentatív felmérése is hasonló tendenciát mutat: Fillon és Macron 20 százalékon áll az első fordulóban, a 26 százalékra jelzett Marine Le Pen mögött.

Az esélyek kiegyenlítődésében Fillon magára találása mellett az is szerepet játszik, hogy egyelőre úgy tűnik: a többi baloldalról érkező jelölt szavazói (Jean-Luc Mélenchon, de főként Benoît Hamon támogatói) nem állnak át az esélyesebb Macronhoz.Mindkét felmérés szerint a Nemzeti Front elnöke kikapna a második fordulóban, az Opinionway szerint Macront 60, Fillont 57 százalékkal választanák a francia államfőnek Le Pennel szemben, az Ipsosnál Macron 62, Fillon pedig 56 százalékkal győzne.