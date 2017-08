Figyelmeztetik a lengyeleket: ráfázhatnak, ha ujjat húznak Brüsszellel

vagy jelentősen mérsékli a növekedést

vagy ha a kormány hazai forrásból pótolja a kieső összeget, akkor a költségvetést borítja fel.

A lengyel kormány és Brüsszel között a múlt héten erősödtek fel ismét a viták, amikor az Európai Bizottság új fázisba léptette az úgynevezett jogállamisági eljárást, ami a hetes cikkely szerinti eljárás előszobája, annak a vége pedig a lengyel szavazati jog esetleges felfüggesztése lehet. A brüsszeli testület elsősorban az új lengyel bírósági törvényeken akadt ki, melyek szerintük aláássa az igazságszolgáltatás függetlenségét.A Bizottság azt mondta, hogy amennyiben a legfelsőbb bíróságról szóló szabályozás hatályba lép, akkor elindítja a hetes cikkely szerintei eljárást, amihez a tagállamok négyötödének szavazata kell. Erre még sosem volt példa az EU történetében. A konkrét szankciókhoz azonban egyhangú többség kell, ami valószínűleg nem fog megvalósulni, hiszen Magyarország már jelezte, hogy nem szavaz majd a lengyelek ellen - írja a Fitch.A hitelminősítő szerint a legnagyobb kockázat nem is a szavazati jog elvesztése, hanem az, hogy a vita odáig fajul, hogy a 2020 utáni költségvetési ciklusban lényegesen kevesebb uniós forráshoz jutnak majd. Ha ugyanis sikerül keresztülvinni azt a nyíltan hangoztatott tervet, hogy a jogállamiság helyzete befolyásolja a forráselosztást, akkor komoly bajban lehet Lengyelország, mely jelenleg az EU-források egyik legnagyobb haszonélvezője. Az ország 2014-2020 között összesen 86 milliárd eurót kap, ami a 2015-ös GDP-jének 20%-a. Ennek jelentős csökkenése pedig két dolgot okozhat:Emellett a politikai feszültség ronthatja Lengyelország vonzerejét a befektetők szemében - véli a Fitch. Ennek jelei azonban egyelőre nem látszanak, tavaly az uniós költségvetési ciklus miatt a többi régiós országhoz hasonlóan lassultak a beruházások, az idei első félévben pedig ismét növekedésnek indultak. A közelmúltban a lengyel adósbesorolás felülvizsgálatakor már jelezte a hitelminősítő, hogy a jelentősen romló növekedési kép a minősítést is veszélyeztetheti.A mostani közleményben a Fitch kiemeli, hogy euroszkeptikussága ellenére a lengyel kormány továbbra is elkötelezett a 3%-os hiánycél tartása mellett, a 2017-es cél a GDP 2,9%-át kitevő deficit. Az első félév ráadásul még ehhez képest is kedvezően alakult, így 2,6%-os hiányt várnak a hitelminősítő szakemberei. A cég a következő években is fegyelmezett költségvetési politikára számít, jövőre szerintük még szigorodni is fog ez a fegyelem, hogy az adósságráta csökkentését bebiztosítsák. Ha azonban annak jeleit látnánk, hogy ez a fegyelem csökken vagy nem sikerül stabilizálni az adósságrátá, akkor az a hitelminősítésre is negatív hatással lenne - emelik ki.