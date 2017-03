Fontos előjátékon vesz részt holnap Orbán Varsóban

Két csúcstalálkozóra készülnek

Az élelmiszerbotrányról is tárgyalnak

Mit mutatnak a vizsgálatok?

A V4 soros elnökségét betöltő Lengyelország kormányszóvivője- a brüsszelinek és a rómainak -- fogalmaz előzetesében az MTI.A kormányfők Varsóban egyeztetik az Európai Unió jövőjére vonatkozó álláspontjaikat. Bohuslav Sobotka cseh kormányfő hétfőn kijelentette,Marek Ziólkowski lengyel külügyminiszter-helyettes múlt héten kilátásba helyezte: a V4-ek napokon belül befejezik egy erre vonatkozó közös nyilatkozat egyeztetését. Beata Szydlo lengyel kormányfő nemrégiben bejelentette, hogyKözben lényeges, hogy Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke ma nyújtotta be azt az anyagot, amely az EU jövőjéről vázolja fel az öt lehetséges utat, illetve forgatókönyvet. Erről bővebben:Az élelmiszer-minőség témáját szlovák kezdeményezésre tűzik napirendre. Varsóban Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter fog erről tárgyalni visegrádi partnereivel.közös előterjesztésben kéri az élelmiszerek EU-n belüli kettős minőségének megtárgyalását, valamint az ennek visszaszorításához szükséges jogi eszközök kialakítását az EU Mezőgazdasági és Halászati Tanácsának soron következő, március 6-i ülésén. Közölték: azt várják az Európai Bizottságtól, hogy vizsgálja meg a kérdést, és találjon jogi megoldást arra, hogy a közösség területén egy gyártó ugyanazon termékét ugyanolyan minőségben vásárolhassák meg a tagországok fogyasztói.Bohuslav Sobotka cseh miniszterelnök támogatta a szlovák kezdeményezést, elfogadhatatlannak minősítve az eltérő élelmiszer-minőséget.A wpolityce.pl lengyel konzervatív hírportál arról számolt be, hogy Jacek Saryusz-Wolski, az ellenzéki Polgári Platform európai parlamenti képviselője ez ügybenSzlovákiában és Csehországban a közelmúltban laboratóriumi tesztek során hasonlították össze a nemzetközi üzletláncok által a hazai piacon, illetve Ausztriában - Csehország esetében Németországban is - forgalmazott azonos élelmiszertermékeket.Lengyelországban három évvel ezelőtt számoltak be hasonló vizsgálatokról, a téma azóta folyamatosan foglalkoztatja a közvéleményt.Magyarországon a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) 24-féle azonos, vagy nagyon hasonló termékmintát hasonlított össze érzékszervi tulajdonságaik, összetételük és a jelölésük alapján. A szakemberek