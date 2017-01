Három és fél éves csúcsra emelkedett az infláció

Az infláció emelkedő pályán van (novemberben 1,1%-os volt az árindex, nyár végén még negatív), miután a világpiaci nyersanyagárak alakulása már nem jelent hűtő hatást, illetve a lakossági fogyasztás élénkülése teret ad az áremelési szándékoknak.

Első pillantásra azonban úgy tűnik, hogy (bár a bázishatások felfelé mozdították a fő árindexet) nem beszélhetünk látványosan erősödő árnyomásról. A maginflációs mutató (ami a hektikus ármozgású, egyedi tényezők által befolyásolt árú termékek kiszűrésével az ármozgás alaptrendjét kívánja megragadni) 1,5%-ról 1,7%-ra emelkedett, ám ez még mindig messze van a jegybank 3%-os infációs céljától. Amin igazán látszik, hogy az év végére nem gyorsult fel az infláció alaptrendje, az egy rövid bázisú mutató: az utóbbi egy negyedév alapján a maginfláció évesített mértéke 2,3% volt, és már harmadik hónapja nem emelkedik tovább. Ugyanakkor kétségtelen, a 2,3%-os érték már benne van a jegybank ±1 százalékpontos toleranciasávjában.

A fogyasztói árindex decemberi emelkedésének elsődleges oka, hogy az üzemanyagárak emelkedtek, ráadásul 2015-ben év végén javában tartott a világpiaci olajáresés, ami a bázist is egyre lejjebb húzza. Látunk némi "mozgolódást" az élelmiszerek áraiban is, egy hónap alatt a tojás 5,3, az idényáras élelmiszerek 1,5, a tej 1,2, a sajt 0,8%-kal drágult.

Az idén az áremelkedési üteme további emelkedésére számíthatunk. A nemzetközi adatok is alátámasztják, hogy a külső környezet már nem olyan erős hűtő hatású, belföldön pedig a béremelkedés keresleti és költség oldalon is az infláció emelkedése irányába hat. A friss előrejelzések szerint az árszínvonal emelkedés üteme év végére már nagyon közel lehet a jegybank 3%-os céljához, és többen arra hajlanak, hogy a prognózisokhoz képest a felfelé mutató kockázatokat az erősebbek.Ez a pálya egyébként elvileg nem kell, hogy a jegybankot aggodalommal töltse el, ugyanis az MNB is hasonló év végi árindexet vár. A monetáris politika számára ez lesz kihívás, hogy megbizonyosodjon: jövőre valóban ellapodosik-e az infláció úgy, ahogy azt várja. Az MNB ugyanis 6-8 negyedévre előretekintve hozza meg a döntéseit. Amennyiben az áremelkedés üteme nem stabilizálódna 3% körül az év végén, a jegybanknak be kellene avatkoznia. A jelzések alapján ez esetben arra számíthatunk, hogy először a nem konvencionális lazító intézkedések kerülnének ki a rendszerből, mivel a jegybank irányadó kamatát a jegybank nagyon sokáig 0,9%-on kívánja tartani.