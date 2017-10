Hét ügy, amire nem figyelünk, pedig boríthatja Európát

The euro-area economy is doing so well that even politics can't drag it down https://t.co/DkjABaKy0F pic.twitter.com/iUdEWuQ705 — Bloomberg (@business) 2017. október 31.

Katalónia

Olasz választás

Német koalíció

Emmanuel Macron

Brexit

Kelet-nyugat törés

Migráció

A hírügynökség cikke azzal indít, hogy az ipari szereplők és a fogyasztók bizalma tizenhét éve nem látott magasságokba emelkedett, vagyis a szereplők hisznek az euróövezet gazdaságának felemelkedésében. Ebben persze szerepet játszik az Európai Központi Bank politikája is.Közben azonban a politikai fronton olyan eseményeknek lehetünk tanúi, amelyek befolyásolhatják az egész övezet és a teljes EU gazdaságának jövőjét.A Bloomberg írása arra is rámutat, hogy a térség fellendülésében fontos támaszt volt az EKB aktív monetáris politikája és ennek köszönhetően higgadtak maradtak a piacok, azonban ez egyúttal a szükséges reformok halogatásához vezetett több országban is. Ez a magatartás a politikusok részéről pedig súlyosbíthatja a jövőbeli válságokat - vélekedett Carsten Nickel, a Teneo Intelligence tanácsadó cég ügyvezető igazgatója, aki szerint amint elkezdi a szigorítást az EKB, ezek a politikai kockázatok a felszínre kerülnek. Hét fontosabb ilyen eseményt azonosítottak.A spanyol kormány keményen válaszolt a katalánok egyoldalú autonómia törekvéseire, és átvette az irányítást a tartomány felett. Mariano Rajoy spanyol miniszterelnök bejelentette ugyanis, hogy Carles Puigdemont tartományi elnököt felmentette és elrendelte a választások kiírását december 21-ére. Ez pedig további bizonytalanságot hoz a térség számára, amely a spanyol gazdasági teljesítmény ötödét adja.Az EU negyedik legnagyobb gazdaságában a következő év első felében tartanak választásokat. Egyesek szerint ez a választás tesztelheti az állampolgárok bizalmát a közös európai fizetőeszköz iránt.Öt héttel a németországi választások után a koalíciós tárgyalásokba bevont pártok még mindig nem állapodtak meg a fontosabb kérdésekben. Ennek a megállapodásnak a tartalma azért lényeges, mert a német kormány ennek megfelelően fog cselekedni a legfontosabb, Európa jövőjét meghatározó kérdésekben. Ezek a tárgyalások döntik el egyúttal azt is, hogy Angele Merkel kancellárnak mekkora szerepe lesz a jövőben az EU-ban.Az európárti Macron megválasztásának népszerűségvesztése komoly kérdéseket vet fel: képes lesz-e a 39 éves francia vezető keresztülvinni terveit, amivel megreformálná a teljes uniót és a francia gazdaságot. A Bloomberg szerint Macronnak megvan az ideje és a parlamenti többsége még, hogy keresztülvigye akár népszerűtlen intézkedéseit is.Továbbra sem látható áttörés a Brexit-tárgyalások esetében annak ellenére, hogy mindkét fél a szavak szintjén ezt ígéri már régóta. Az uniós vállalatok szempontjából sem mindegy, hogy sikerült-e végső megállapodásra jutni 2019 márciusáig. A négy legnagyobb uniós gazdaság együttesen 154 milliárd eurónyi terméket és szolgáltatást exportált a szigetországba tavaly.A Bloomberg cikke kockázatként tartja számon az Európai Unión belül érzékelhető megosztottságot. Lengyelország és Magyarország több kérdésben is az EU-nak feszült, legutóbb pedig Csehországban nyert eurószkeptikus párt. Közben pedig Ausztriában is kormányba kerülhet a nemzeti Szabadság Párt, miután a néppárti győztes, Sebastian Kurz tárgyalásokra hívta őket.Az EU vezetői között továbbra is az egyik legnagyobb kihívás a bevándorlás ügyének kezelése. Habár a helyzet nem annyira súlyos, mint 2015-ben, továbbra is fontos belföldi témának számít Németországban és Ausztriában is, ahol a migráció kulcsfontosságú témává vált a választópolgárok számára.

Angela Merkel és tanácsadói beszélgetnek október 26-án a koalíciós tárgyalásokat megelőzően Berlinben. Kép és címlapkép forrása: Odd ANDERSEN / AFP