Hétfőn tényleg elindulnak a Brexit-tárgyalások

Ez azt jelenti, hogy az eredetileg is kitűzött időpontban elindulnak Nagy-Britannia Európai Unióból való kilépésével kapcsolatos tárgyalások. A múlt heti, Theresa May kormányfő számára kudarccal felérő előrehozott brit parlamenti választások óta ő folyamatosan azt kommunikálta, hogy ennek ellenére az eredeti időpontban elkezdődnek a tárgyalások, de volt ezzel kapcsolatban bizonytalanság mind brit, mind uniós részről.Azzal, hogy jövő héten elindulnak a Brexit-tárgyalások, Theresa Maynek joga lesz részt venni a jövő csütörtök-pénteki uniós csúcstalálkozón, amelynek egyébként is az egyik kiemelt témája lesz a brit kilépés.A brit kilépésről tavaly június 23-án került sor a népszavazásra, amelyen a résztvevők minimális többsége (52%-a) voksolt a kilépésre, így tehát rá egy évre tudnak csak elindulni a hivatalos kilépési tárgyalások.