Hivatalos: Brüsszel elindította a menekültügyi eljárást Magyarország ellen

A biztos kiemelte, hogy Magyarország egyedüliként egyáltalán nem volt hajlandó részt venni ebben az áthelyezési programban, és arra sem tett ígéretet, hogy az önkéntes alapú, EU-n kívülről történő betelepítési programból kiveszi a részét.

Tisztelet, felelősségmegosztás és szolidaritás: csak úgy működhet a rendszer, ha mindenki tartja magát ezekhez az európai értékekhez.

Magyarországnak a 2015 szeptemberében a szavazatok minősített többségével elfogadott tanácsi döntés értelmében (Magyarország, Románia, Csehország és Szlovákia ellene szavazott) 2017 szeptemberéig 1291 szíriai menekültet kellene ideiglenesen befogadnia a két uniós frontországból, Olaszországból és Görögországból.A Bizottság május közepén közleményben szólította fel Magyarországot és Lengyelországot, hogy kezdjenek vállalásokat tenni és azonnali áthelyezéseket végezni, a Cseh Köztársaságot, hogy haladéktalanul kezdjék meg újra az áthelyezéseket, valamint Ausztriát, amely akkor vállalást tett Olaszország tekintetében, hogy Görögország tekintetében is tegyen vállalást. Mivel magyar, lengyel és cseh részről nem történt előrelépés, ezért kénytelenek voltak eljárást indítani.- fogalmazott Avramopulosz.Újságírói kérdésre reagálva elmondta, hogy amennyiben az érintett kormányok megváltoztatják a hozzáállásukat, úgy a Bizottság is fontolóra veszi a kötelezettségszegési eljárás megszüntetését.Egy másik kérdés azt feszegette, hogy a Bizottság miért nem várt az eljárás megindításával addig, amíg az Európai Bíróság - előreláthatólag októberben - döntést hoz a Magyarország és Szlovákia által megtámadott kvótaügyben. A biztos megismételte a korábban már többször hangoztatott brüsszeli álláspontot, miszerint a folyamatban levő per nem ad felmentést a tanácsi döntés végrehajtása alól. Ha a bíróság a felpereseknek ad igazat, akkor azoknak valószínűleg nem kell részt venniük a menekültek elosztásában.