Hogy lesz ebből erősebb EU? Már ünnepelni sem tud egységesen Európa

Az EU jövője a tét

Végigviszik az eddig eldöntött reformokat

Csak a közös piac marad a vívmányok közül

Többsebességes Európa, mindenki eldöntheti, hogy akar-e erősebb integrációt

Kevesebb együttműködés, de hatékonyabban

Közösen előre az Európai Egyesült Államokért

A lengyelek megsértődtek Tusk újrajelölésén

Ha ez a négy alapelv nem lesz benne a nyilatkozatban, akkor azt nem fogadjuk el és nem írjuk alá

Vagyis ha a nyugat-európai országok és Varsó is kötik az ebet a karóhoz, akkor Szydlo megint egyedül maradhat Rómában.

Lassan a görögök is bosszút forralnak

"Innen szép nyerni"

Éppen ma hatvan éve, 1957. március 25-én Belgium, Franciaország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia és az NSZK képviselői írták alá a Római Szerződést, mely létrehozta az Európai Gazdasági Közösséget, a mai Európai Unió elődjét. A megállapodás 1958. január elsején lépett hatályba, a mai napig ezt tartják a jelenlegi EU egyik legfontosabb alapkövének. Elvileg ezt a kerek évfordulót ünneplik ma Rómában, a gyakorlatban azonban valószínűleg nem a nosztalgiázásról fog szólni az esemény.Az évforduló helyett, hiszen Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke március elején hozta nyilvánosságra az úgynevezett Fehér Könyvet , ami öt utat vázol fel a jövőben Európa előtt. Erre azért is van szükség, mert várhatóan a britek a jövő héten hivatalosan is kérik kilépésüket az Unióból, ebben a helyzetben pedig a jelek szerint előre akarnak menekülni Európa jelenlegi vezetői. Junckerék öt forgatókönyve a következő tyz évre így néz ki:Most az a terv, hogy erről az étlapról fognak az év végéig választani a tagországok, Juncker egy decemberi uniós csúcson szeretné lezárni a kérdést. Egyelőre azonban a gond az, hogy nagyon messze van a közös állásponttól a 27 kormányfő, egyéb ellentétek is keresztbe tesznek.A legutóbbi uniós csúcs elég harciasan zárult két hete, hiszenmiután a többi tagállam szembe menve a lengyelekkel újraválasztotta Donald Tuskot az Európai Tanács élére. A lépést követően a lengyel kormány nyíltan megfenyegette Brüsszelt azzal, hogy a jövőben a döntések megvétózásával igyekszik majd keresztbe tenni a többi tagállamnak bosszúból.Beata Szydlo lengyel miniszterelnök most a római csúcs előtt is megismételte, hogy nem fogja aláírni a közös nyilatkozatot az ülés végén, ha abban nem kapnak elég hangsúlyt a lengyel érdekek. A lengyel politikus szerint a nyilatkozatnak tartalmaznia kellene például azt, hogy a jövőben is az egységre törekednek az EU országai a kétsebességes Európa helyett, a védelmi kérdéseket a NATO-val közösen oldják meg, megmarad a nemzeti parlamentek jelenlegi hatásköre, illetve az Unió szociális alapjai nem veszélyeztetik a közös piacot és a versenyképességet.- szögezte le Szydlo a héten a lengyel TV24-nek.Legutóbb Magyarország és Csehország is a lengyelekkel szemben szavazott Tusk ügyében, ami a visegrádi négyeken belül is feszültséget szült. Korábban a magyar és a cseh kormány is a többsebességes EU ellen foglalt állást, ugyanakkor odáig nem mentek el, mint a lengyelek, hogy a nyilatkozat elutasítását helyeznék kilátásba.A fentiek ellenére mégsem biztos, hogy csak Lengyelország utasítja majd el a zárónyilatkozatot szombat este. A héten ugyanis megjelentek olyan hírek, melyek szerint. Ők persze teljesen más okból: hivatalosan azért, mert szeretnék erősíteni a munkavállalók jogait az Unióban, és el akarják érni, hogy ez a dokumentumban is megjelenjen, valójában viszont egy régóta húzódó vitában akarják ütőkártyaként felhasználni a mostani csúcsot.Éppen a hét elején járt le ugyanis az újabb határidő arra, hogy Brüsszel és Athén hosszas huzavona után megállapodjon a 2015-ben megítélt segély következő részletének kifizetéséről. Azt már hetekkel ezelőtt lehetett valószínűsíteni, hogy nem lesz egyezség, hiszen az Unió további energiapiaci reformot és nyugdíjcsökkentést követel a pénzért cserébe, a görög kormány viszont főleg az utóbbi "öngyilkos lépést ódzkodik megtenni. Elvileg júliusig még van idejük a feleknek, hiszen a görögöknek akkor kell legközelebb jelentős adósságot törleszteniük, ugyanakkor a mostani ünnepi csúcs jó alkalom arra, hogy Athén egy kis borsot törjön a többi tagállam orra alá.Alekszisz Ciprasz görög kormányfő egyébként csütörtökön cáfolta, hogy a zárónyilatkozat elutasításáról lenne szó, de azt elismerte, hogy erősebb munkavállalói jogokat akarnak. Az EUObserver cikke szerint ugyanakkor Szydlo mellett Ciprasz sem írta alá a csütörtökre dátumozott nyilatkozattervezetet, vagyis ha nem engednek a görög követeléseknek, akkor valóban szóba kerülhet, hogy a lengyelekkel ketten maradnak kisebbségben a görögök. A Reuters forrásai ezzel szemben arról beszéltek, hogy a lengyelek valódi ellenvetéssel nem éltek a nyilatkozattal szemben, így az is egy lehetséges opció, hogy csak Görögország megy szembe a többi tagállammal.Láthatjuk, hogy egyáltalán nincs egyetértés az EU-tagállamok között, miközben épp most kellene eldönteni a kontinens jövőjét a következő tíz évre. Persze még van idő egymás puhítására, vélhetően a végső álláspont ősznél előbb úgysem alakul ki. Előbb ugyanis tavasszal a franciák tartanak elnökválasztást, majd szeptemberben Németországban lesznek parlamenti választások. Ezek eredménye pedig nagyban bebefolyásolhatja azt is, mi lesz a többségi álláspont, hiszen két erős vezető ország véleménye egyáltalán nem hagyható figyelmen kívül.Az utóbbi hetek nyilatkozatai alapján a németek és a franciák vagy a többsebességes Európa, vagy pedig az Európai Egyesült Államok hívei, számukra az a fontos, hogy lehetőséget kapjanak az EU mostani problémáinak kiküszöbölésére a szorosabb integráció keretében. Ha az említett választásokon továbbra is az EU-párti erők maradnak hatalmon a két országban, akkor a fenti két forgatókönyvre van a legnagyobb esély, az viszont komoly ellentéteket szülhet, hiszen Kelet-Közép-Európa például mindkét variációt elutasítja.