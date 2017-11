Holnap kiderül, hogyan teljesített a gazdaság

A harmadik negyedévben 3,7%-os lehetett az éves GDP-növekedés - ez a Portfolio által megkérdezett elemzők előrejelzéseinek konszenzusa. Amennyiben a KSH holnap megjelenő adata nem okoz meglepetést, a gazdasági bővülés üteme gyorsabb lehet, mint a második negyedévben volt (3,2%), de továbbra is lassabb az erős első negyedévinél (4,2%).

A növekedés szerkezetét illetően nagy változást nem várnak a szakértők. A fő hajtóerőt a szolgáltatások jelenthették, másodlagos motorok pedig az ipar és az építőipar voltak. Az első két negyedévhez hasonlóan a mezőgazdaság lehetett az egyetlen tényező a termelési oldalon, ami nem járult hozzá a GDP növekedéséhez - mondja Ürmössy Gergely, az Erste Bank elemzője.Az ipar és az építőipar teljesítménye a tavalyi mély bázisokhoz képest érdemben magasabban van. A havi termelési volumenek adataiból kiindulva a két szektor akár 2 százalékpontot meghaladó ütemben járulhatott hozzá a GDP növekedéséhez. Még úgy is, hogy az ipar amúgy a nyári gyengélkedése miatt nem nyújtott kimagaslót: a második negyedévihez képest esett a kibocsátás. (Természetesen a volumenadatok csak nagyon nyers közelítést adnak a GDP-ben használt hozzáadott értékhez.)

A belső kereslet élénkülésével összhangban a piaci szolgáltatások hozzájárulása ismét pozitív lehetett a növekedéshez: az ágazati bontást tekintve a nyári szezonban a kereskedelem, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás maradhatott a húzóágazat. A szolgáltatás szektort a harmadik negyedévben a kiemelt sportesemények is támogathatták - mondja Kuti Ákos, az MKB Bank vezető elemzője.A szolgáltatások hagyományosan a leghomályosabb pontja a GDP-előrejelzésnek. Erről ugyanis sokkal kevesebb olyan havi adat áll rendelkezésre, amiből pontosan következtetni lehet a szektor bővülésére. Mivel azonban a GDP-ben 60%-os súlya van, ezért nagy meglepetést tud okozni a növekedésben. A háztartások jövedelmeinek gyors emelkedése miatt a legtöbb szakértő a szolgáltatások egyre gyorsabb ütemű növekedésével számoltak az elmúlt negyedévekben, ám a dinamika elmaradt a várakozásoktól.Most is a szolgáltatások magyarázhatják az előrejelzésekben a legnagyobb különbséget. Míg a legtöbb közgazdász a fogyasztás erejét kiemelve közölte a várakozását, addig Dunai Gábor, az OTP elemzési központjának munkatársa szerint a piaci szolgáltatások növekedési hozzájárulása kissé csökkenhetett. Éppen ezért az OTP prognózisa harmadik negyedévre "csak" 3,2% - ez az egyetlen olyan előrejelzés, amelyik nem vár élénkülést az előző negyedévhez képest.

A szakértők várakozásai szerint az éves átlagos GDP-bővülés 3,8%-os lehet az év egészében, vagyis kissé elmaradhat a kormány által valószínűsített 4,1%-tól. A 2017-re vonatkozó piaci prognózis a felmérési sorozatunkban most csökkent először (minimálisan).

Továbbra is azt várjuk, hogy a válság után idén éri el csúcspontját a magyar gazdaság lendülete enyhén 4% feletti GDP-bővüléssel

A piaci konszenzus (medián) mögött azonban természetesen vannak még optimista előrejelzések.- mondja Halász Ágnes, az Unicredit vezető elemzője. A szakértő hozzáteszi: ez a pozitív kilátás a régió egészére is jellemző, hiszen összességében az EU-tag közép-európai országok mind profitálnak a külpiacok felíveléséből, az EU-s források felfutásából, valamint a munkaerőhiány által is fűtött fogyasztói kereslet növekedéséből. Ebből a szempontból Magyarország illeszkedik az általános régiós reálgazdasági trendekbe.Suppan Gergely szerint is eléri a GDP-növekedés a 4%-ot az idén. Az utolsó negyedévben határozott gyorsulásra számít a Takarékbank szakértője, mivel a negyedik negyedév a legmeghatározóbb, így az éves átlagot is feljebb húzza. A fellendülésben a közgazdász szerint szerepet játszik majd, hogy az év végétől már várható a lakásátadások felfutása.