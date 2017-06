Így árulta el a saját polgárait az USA

Most talán változott a helyzet, hiszen a téma két nagyágyúja, Thomas Piketty (Paris School of Economics) és Emmanuel Saez (University of California at Berkeley) nagy adatbázist használva kutatott, és kiábrándító eredményekre jutottak Eszerint az Egyesült Államok szegényebb fele 1980 és 2014 között egyáltalán nem növelte adózás előtti jövedelmét. Eközben a felső 10% jövedelme 121%-kal emelkedett, a felső 1%-é pedig háromszorozódott. Az igazi nyertesek pedig a szupergazdagok (top 0,01%, illetve top 0,001%), akiknek a jövedelme 545, illetve 636%-kal kúszott feljebb. Utóbbiak természetesen gyarapodó vagyonuk révén tesznek szert egyre több tőkejövedelemre - különösen a 90-es évektől jellemző, hogy a jövedelemkülönbségek emiatt növekednek. (Ezzel Piketty "A tőke" című klasszikus könyvének egyik fontos állítását igazolják az adatok.)

Klikk a képre!

Látható, hogy az államnak nem sikerült ellátni az egyik első számú funkcióját, a jövedelemkülönbségek szűkítését (vagy legalábbis a növekedésének megállítását). A közgazdászok azt is megállapították, hogy ennek egyik oka, hogy az állami transzferek a középosztályt gazdagították, ahelyett, hogy a szegényekhez jutottak volna el.Sokan erre vezetik vissza a társadalmak radikalizálódását, a Trump-jelenséget, a migrációval szembeni türelmetlenséget.