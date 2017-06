Ijesztő számok: még a 2008-as válság előtt sem öntötték el ennyi hitellel a világot

Szerinte a világ bankjai "nagyon sokkal erősebbek" és úgy véli, hogy az életünkben nem fogunk még egy pénzügyi válságot látni.

Az Institute of International Finance (IIF) adatai szerint a, ami a. A jelentésben az áll, hogy egyáltalán nem egységesen oszlik el az adósság súlya; egyes országok / szektorok adósságállománya csökkent, míg mások hihetetlen mértékben eladósodtak. Hozzáteszik:Míg a fejlettebb gazdaságokban az adósság növekménye lassult, a feltörekvő gazdaságokban a tavalyi bázishoz képest 5 százalékpontot nőtt a teljes adósságállomány., hiszen a GDP-arányos háztartásoknak nyújtott hitelállomány is rekord magas, 45%-os értéken található, miközben más feltörekvő gazdaságokban ez a szám átlagosan 35%,Az IIF közben arra is figyelmeztet, hogy, ennek 15%-a pedig dollárban van denominálva., a Fed elnöke viszont optimista.Nem mindenki osztja a Fed-elnök véleményét: Erik Jones, a Johns Hopkins egyetem szerint Yellen kommentje olyan, mint amikor anno a Titanicot elsüllyeszthetetlenként aposztrofálták -Az ING szenior közgazdásza szerint a magas adósságállomány azt mutatja, hogy, sem az Egyesült Államokban, sem pedig az eurózónában, a feltörekvő gazdaságokban pedig még mindig strukturális változásra van szükség. Persze szerinte az alacsony kamatkörnyezetnek köszönhetően nem kell tartani egy újabb válságtól.A Bank of England óvatosabb véleményt fogalmazott meg: szerintük a kínai adósságállomány, a Brexit és a hatalmas lakossági adósság az Egyesült Királyságban kockázatot jelent.