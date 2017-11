Itt a friss inflációs adat

Az inflációs ráta süllyedését elsősorban az energiaárak okozta bázishatás mozgatta - ezért sem volt meglepetés az árindex csökkenése. Tavaly októberben ugyanis az üzemanyagárak jelentősen emelkedtek, így a viszonyítási alap magasabbra ugrott.

A friss adat hírére a forint árfolyama reflexszerűen ugrott egyet, de a gyengülés az euróval szemben csak minimális. A reakció oka, hogy a piac a vártnál kissé kisebb inflációs szám láttán igazolva láthatja a jegybank laza monetáris politikáját.Részletesebben vizsgálva az árak alakulását megállapíthatjuk, hogy az üzemanyagárakon kívül nem sok minden húzta le a inflációt. Az élelmiszerek, a tartós fogyasztási cikkek, illetve a háztartási energia havi árindexe magasabb volt most, mint tavaly októberben. Tavaly viszont a ruházkodási termék szezonváltáshoz kötődő drágulása épp októberre esett, idén pedig eloszlott szeptember és október között, így ennek most volt némi mérséklő hatása a teljes inflációs mutatóra.

Összességében azonban megállapíthatjuk, hogy minimális ingadozások mellett az infláció valóban nemigen élénkül Magyarországon. A nemzetközi hűtő környezet továbbra is sokkal inkább rányomja a bélyegét az árak alakulására, mint az erős hazai keresletnövekedés.Annak, hogy a lakosság ennél nagyobb áremelkedést érzékel a boltokban többek között az lehet az oka, hogy néhány, a vásárlók kosarába gyakran bekerülő termék ára valóban karakteresen emelkedik. Ilyen a tojás (havi alapon 4,3%-os drágulás), a liszt (2,2%), a vaj, vajkrém (1,8%), a sajt (1,6%) vagy a tej (1,4%). Sőt, a friss zöldségek is érdemben, 6,7%-kal emelkedtek, igaz, ebben már a szezonális hatás is nagy szerepet játszik. Éves alapon a vaj mellett (17,3%) gyors az áremelkedés például a sajt (8,1%), a sertéshús (6,4%), a kenyér (6,0%), a kávé (5,6%), a párizsi, kolbász (5,3%). Ugyanakkor a reprezentatív fogyasztói kosárban nagy súllyal szereplő rezsiköltségek, illetve a ritkán vásárolt, de akkor jelentős tételnek számító tartós fogyasztási cikkek körében gyakorlatilag egyáltalán nem emelkednek az árak.További részletek hamarosan.