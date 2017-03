Jó hír a kinti magyaroknak - Vereséget szenvedett a brit kormány

A brit törvényhozás felső kamarájának szerda este hozott többségi döntése vereséggel ér fel a kormány számára.ugyanis az, hogy a külföldi EU-állampolgárok jogainak garantálásáról a brit EU-tagság megszűnésének feltételeiről folytatandó tárgyalásokon kell majd megállapodni, viszonossági alapon, vagyis azzal a feltétellel, hogy az EU-ban maradó tagországok is garantálják az ott élő brit állampolgárok jogosultságainak további érvényesülését.annak a kormányzati határozattervezetnek a részletes vitáját zárta le, amelynek elfogadása szükséges a brit kilépési folyamat hivatalos elindításához.A felsőházi döntés azonban nem végleges, mert a tervezet a következő hetekben visszakerül az alsóház elé, amely érvénytelenítheti a Lordok Házának módosító határozatát.A fenti fejlemény mellett lényeges egy minapi sajtóértesülés: a Telegraph információi alapján ugyaniséletbe vágóan fontos lehet az a nap, amikor Theresa May hivatalosan is bejelenti Brüsszel felé az EU-ból való kilépés megindítását (várhatóan március végéig). A cikk szerint ugyanis(ami az újakra vonatkozna, a már kint élők szerzett jogait ez nem érintené). Az elképzelés azonban szembemegy az EU négy alapvető szabadságjogával (köztük a személyek szabad mozgásának biztosításával), ami egészen addig kötelezően vonatkozna a britekre, amíg az EU tagjai. Márpedig ez még legalább két évig biztosan elmondható. A minapi értesülésről bővebben: