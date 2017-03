Júliusban Európába érkezik Trump

A Fehér Ház közleménye szerint Trump elnök kísérettel utazik aAz elnök eddig is számos fontos diplomáciai tárgyalást folytatott: például Theresa May brit kormányfővel, Abe Sindzo japán miniszterelnökkel, Benjámin Netanjahu izraeli kormányfővel vagy másfél héttel ezelőtt Angela Merkel német kancellárral, de valamennyi megbeszélés Washingtonban volt.A hamburgi csúcstalálkozón várható az amerikai elnök találkozója Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is. A két politikus még januárban, nem sokkal Trump elnöki beiktatása után, telefonon beszélt egymással, s a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov ezt követően közölte Moszkvában újságírókkal, hogy az első Putyin-Trump találkozóra a hamburgi csúcsértekezleten kerülhet sor.Keddi közleményében egyébként a Fehér Ház tudatta azt is: Donald Trump telefonon hívta fel Angela Merkelt, hogy személyesen gratuláljon a kancellár és pártja Saar-vidéken elért választási győzelméhez. "A két vezető felhasználta az alkalmat arra is, hogy eszmét cseréljen a kancellár március 17-én a Fehér Házban tett vizitjéről" - olvasható a közleményben, amely azonban nem említ konkrétumokat a telefonbeszélgetés témáiról.