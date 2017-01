Kedden jön az év első kamatdöntése

A jegybank kamatpolitikája hónapok óta a következő logikát követi: "Az irányadó kamatot a kedvezőtlen nemzetközi tapasztalatok miatt nem csökkentjük tovább a 0,9%-ról, de nem-konvencionális eszközökkel törekszünk arra, hogy a rövid (és szerencsés esetben a hosszú) lejáratú kamatok még alacsonyabb szintre kerüljenek. Ha majd egyszer szigorításra lesz szükség, akkor először a nem-konvencionális eszközök módosításával, kivezetésével járulunk hozzá a gazdaság általános kamatszintjének emelkedéséhez, és majd csak ezután indulhat el a kamatemelés."

Ennek a periódusnak talán még a közepén sem jár az MNB: a nagy nem-konvencionális lépések már megtörténtek, a jegybank esetleg még a BUBOR kamatszinten szeretne 10-20 bázispontos csökkenést látni. Csoda-e, ha ilyen körülmények között az elemzők unalmas kamatdöntő ülésre számítanak jövő keddre? Decemberben még hozott némi izgalmat, hogy a jegybank a 3 hónapos betétből történő kiszorítás ütemét meghatározta, illetve az inflációs jelentést közzétette, januárra azonban már ennyi sem maradt.Ennek megfelelően a Portfolio által megkérdezett elemzők egységesen úgy látják, hogy kedden 0,9%-on marad az irányadó kamat. Sőt, a megkérdezettek közül senki sem gondolja, hogy 2017 végéig hozzányúlna a rátához a tanács."Arra számítunk, hogy a döntést követő közleményben a tanács újra hangsúlyozni fogja, nem kíván kamatot emelni a következő években, és kívánatosnak tartja a negatív reálkamat fenntartását. Azzal, hogy a három hónapos BUBOR kamat 0,3%-ra esett, és az inflációs ráta januárban nagy valószínűséggel átlépi a 2%-os határt januárban, az előretekintő reálkamatok mélyen a negatív tartományban ragadnak. Így a monetáris tanács preferenciája érvényesülhet." - értékelnek az Erste Bank elemzői.

Novemberben egy ilyen forgatókönyv esélyét 18%-ra, decemberben már csak 10%-ra, ezúttal pedig 5%-ra becsülte a piac.

A kereskedelmi bankok és a piaci szereplők szempontjából sokkal fontosabb kérdés lesz az MNB aktív oldali átállásának ütemezése, amelynek első jeleit már látjuk, de a folyamat az idei évben gyorsulhat fel

"A legutóbbi FX swap tender is mutatja , hogy amennyiben további lazításra szánja el magát a jegybank, ami elsősorban a bankközi kamatláb lejjebb szorítását jelenti a hitelezés ösztönzése céljából, úgy inkább alternatív, nem konvencionális eszközökhöz folyamodik - mondja Virovácz Péter. Az ING elemzője a következő hónapokban nem is számít a monetáris politika érdemi megváltozására, bár szerinte a tavasz folyamán a jegybanki kommunikáció óvatosabb hangnemet üthet meg a lazítás folytatásával kapcsolatban. Ennek oka, hogy igen erős inflációra számít (2,5% feletti számok az első negyedévben) és márciusban már láthatók lesznek a januári béradatok is, amelyek igen meghatározók lehetnek az inflációra és így a kamatpolitikára nézve.Érezhető egyébként, hogy a változó monetáris politika hatására a szakértők az irányadó kamat mellett egyre inkább koncentrálnak a bankközi kamatszintre, amikor a monetáris kondíciókat értékelik. Gárgyán Eszter, a Citi vezető elemzője például azt emeli ki, hogy az alapkamat változatlansága mellett a 3 hónapos BUBOR szintje átmenetileg még 10-20 bázisponttal lejjebb kerülhet.A változó hazai és nemzetközi környezet hatására lekerült a napirendről a kamatcsökkentési ciklus újbóli beindítása. Néhány hónapja még komolyan latolgatták az elemzők, hogy elegendő lehet-e a nem-konvencionális eszköztár a kívánatos monetáris lazításra, vagy a jegybankot tovább tolják a gazdasági folyamatok a nulla kamat felé.Bár a körülmények továbbra is extrém laza monetáris politikára ösztönzik a jegybankot, a kamatcsökkentés már nincs benne pakliban - mondja Liam Carson, a Capital Economics elemzője. Előrejelzése, miszerint még 2018 végéig is 0,9%-os lesz az alapkamat, azt mutatja, hogy a jegybank üzenete átment.A megkérdezett elemzők között enyhe többségben vannak azok, akik szerint 2018 végéig azért elindul a kamatemelés, de óriási szigorításra ők sem számítanak. A felmérés konszenzusa szerint az első szigorító lépésre 2018 közepén kerülhet sor, és 2018 végén 1,25%-on állhat majd az alapkamat.A közgazdászok fantáziáját láthatóan izgatja az a kérdés, hogy a jegybank átáll-e az aktív oldalra , vagyis megpróbál-e olyan pénzpiaci környezetet kialakítani, amikor nem betéti, hanem hitelezési eszközzel befolyásolja a kamatszintet a gazdaságban.- mondja Kuti Ákos, az MKB Bank vezető elemzője. Nem ez az egyetlen kérdés a jegybanki eszköztárral kapcsolatban az idén. Bár azt mondtuk, hogy unalmas keddi döntésre számíthatunk, az év során lesznek izgalmak. Ürmössy Gergely, az Erste Bank elemzője az aktív-passzív dilemmán túl emlékeztet arra is, hogy június végén kifut a legelső kamatswap, amit az MNB az önfinanszírozási program keretében kötött a bankrendszerrel. Az év második felében hozzávetőlegesen 160 milliárd forintnyi swap jár le. Kérdés, hogy ez hatással lesz-e a bankrendszer viselkedésére, azaz újra állampapírba fekteti-e a lejáró állományát, vagy úgy dönt, hogy más helyet keres ennek a likviditásnak. Így emiatt is mindenképpen izgalmas év elé nézünk.