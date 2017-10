Készül a vészforgatókönyv Brexit-katasztrófa esetére

A brit miniszterelnöki kabinet sajtósa megerősítette a hírt, hogy kedden a vészforgatókönyvet is elkezdik megvitatni. A megbeszélést David Davis Brexit-ügyi miniszter vezeti majd, aki felvázolja az összes lehetséges forgatókönyvet, beleértve azt is, hogy nem sikerül átfogó megállapodást kötni Brüsszellel. A szóvivő hozzátette, hogy ennek ellenére Theresa May és kormánya továbbra is egyezségre törekszik, és biztos abban, hogy meg is születik majd a megállapodás a Brexitről.