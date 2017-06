Kezdhet rettegni Trump: jön a Lex COVFEFE?

Ha az elnök a közösségi médiát használja a közügyeket is érintő információk megosztására, akkor meg kell bizonyosodnunk arról, hogy ezeket megfelelő módon dokumentáljuk esetleges későbbi felhasználásuk érdekében. A tweeteknek óriási ereje van, ezért az elnöknek vállalnia kell a felelősséget.

Illinois állam egyik képviselője, Mike Quigley tegnap nyilvánosságra hozott egy törvénytervezetet, amely előírná az amerikai hatóságok számára, hogy a korábbi gyakorlattal ellentétben hivatalos feljegyzésként rögzítsék és tárolják a mindenkori elnök közösségi médiában megfogalmazott üzeneteit.- fogalmazott Quigley, a törvényhozás hírszerzési bizottságának demokrata párti tagja.Egyértelmű, hogy a képviselő Trump olykor felelőtlen és megbotránkoztató Twitter-bejegyzéseit célozná, hogy azok a későbbiekben hivatalos dokumentumként felhasználhatók legyenek. A törvény emiatt megtiltaná, hogy az elnök törölje bejegyzéseit, vagyis nem történhetne meg az, mint az azóta szállóigévé vált "covfefe-tweetjével". A törvény a Lex COVFEFE nevet kapta, ami a "Communications Over Various Feeds Electronically For Engagement" megnevezésből képzett betűszó.Sean Spicer, a Fehér Ház szóvivője egyébként a múlt héten azt mondta, hogy Trump Twitter-posztjai hivatalos közleménynek tekinthetők, a mostani törvénytervezetre azonban egyelőre nem érkezett reakció.