Kezdhetnek aggódni a londoni magyarok? May köti az ebet a karóhoz

A brit miniszterelnök nemrég publikálta terveit arról, mi várhat az uniós állampolgárokra a Brexit után, ennek lényege, hogy aki már legalább öt éve van az országban, annak semmit nem kell tennie, a kiválás után is maradhat ugyanolyan jogosultságok mellett. Ugyanakkor a brit álláspont sarokköve eddig is az volt, hogy mindez csak akkor érvényes, ha az EU is kész hasonló jogokat garantálni a brit állampolgároknak. Brüsszel egyelőre nem válaszolt érdemben a felvetésre, Theresa May pedig a hírek szerint megmakacsolta magát.David Davis ugyanis arra kérte a kormányfőt, hogy egyfajta gesztusként a tárgyalások elején jelentse ki, hogy akár egyoldalúan is hajlandó garantálni az uniós munkavállalók jogait. May azonban ezt elutasította, mivel szerinte a dolog csakis kölcsönösen működhet. A Bloomberg forrásai szerint a Brexit-tárgyalásokért felelős brit miniszter többször figyelmeztette a kormányfőt, hogy az országban lévő 3,2 millió uniós munkavállaló sorsa rendszeres téma a tagországokkal való tárgyalásokon, ezért jó lenne minél előbb rövidre zárni a kérdést. Állítólag Davis attól tart, hogy May makacssága komoly fennakadásokat okozhat a tárgyalásokon, akár meg is szakadhatnak az egyeztetések.