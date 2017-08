Kezdődik az év egyik legfontosabb eseménye: két emberre figyel az egész világ

Útmutatást vár a piac Yellentől

Mint 1978 óta minden évben, idén is megrendezi a Kansas-i regionális jegybank (Kansas City Federal Reserve) Jackson Hole-i konferenciáját, ahol a Fed vezetői mellett más országok jegybankárai, illetve a gazdasági élet más fontos szereplői összegyűlnek, hogy megvitassák a világgazdaság legfontosabb aktualitásait. Az általában csak jegybankári konferenciának nevezett esemény ma kezdődik és szombatig tart, címe alapján pedig a világgazdasági növekedés támogatásának lehetőségei kerülnek majd középpontba, de hangsúlyos szerepet kaphat az is, hogy a stabil növekedés és a szűkülő munkaerőpiac ellenére miért nincs még mindig érdem infláció a fejlett gazdaságokban.A piaci szereplők fokozott figyelemmel követik majd az itt elhangzó előadásokat, elsősorban azonban a pénteki nap lesz érdekes, ekkor beszél majd ugyanis Mario Draghi, az Európai Központi Bank elnöke, illetve Janet Yellen Fed-elnök is.Idén már két alkalommal (márciusban és júniusban) is kamatot emelt az amerikai jegybank, ami jelentős gyorsulást jelentett az elmúlt két év egy-egy szigorításához képest. Év elején még a piaci szereplők arra számítottak, hogy idén legalább háromszor, de talán négyszer is 25 bázisponttal emelheti majd az irányadó kamatot a Fed, most viszont már ott tartunk, hogy a piaci árazások alapján a harmadik, decemberi kamatemelésre sem kerül majd sor. Jelenleg kevesebb, mint 40%-os esélyt áraz a piac egy év végi emelésnek.

A piaci szereplőket az bizonytalaníthatta el, hogy az elmúlt hónapokban jelentősen lassult az amerikai infláció: év elején még jóval a Fed 2%-os célja felett tartózkodott az éves infláció, júniusban viszont már csak 1,7%-kal emelkedtek éves bázison a fogyasztói árak. Különösen aggasztó a maginflációs mutató értékének hónapok óta tartó csökkenése.

A lassuló infláció természetesen a befektetők inflációs várakozásaiba is beférkőzött: az inflációvédett állampapírok hozama alapján közepes és hosszabb távon is mindössze 1,6-1,8%-os inflációra számít a piac.

Főszerepben az EKB elnöke

másnap egy névtelenséget kérő forrás kifejtette, hogy az EKB el szeretné kerülni a túl heves piaci reakciót,

illetve egy héttel később ismét megszólalt két magas rangú jegybanki tisztségviselő, akik a Reutersnek nyilatkozva elmondták, hogy a befektetők félreértelmezték Draghi szavait, a várakozások túlságosan előre szaladtak.

Bár a befektetők nagyon várják már az eszközvásárlási program jövőjével kapcsolatos nagy bejelentést, a júniusi konferenciát követő reakciót elnézve szinte kizárt, hogy Draghi bármi olyat mondjon, amire a befektetők rávethetik magukat.

Az amerikai infláció jelentős lassulása a Fed döntéshozóit is két táborra szakította, ami a júliusi kamatdöntő ülés után kiadott jegyzőkönyvben is kiütközött. Az egyik tábor óvatosságra int a jövőbeli kamatemelések időzítésével kapcsolatban, mondván, "minek sietni, amíg nincs erős inflációs nyomás a gazdaságban", több döntéshozó azonban úgy gondolja, hogy súlyos következményei lehetnek a kamatemelések elhalasztásának, később ugyanis emiatt sokkal gyorsabb szigorításra lehet majd szükség, ami jelentős felfordulást okozhat majd a piacokon.A befektetők tehát fokozottan figyelnek majd minden olyan üzenetre, ami az amerikai inflációt, illetve ezzel összefüggésben a következő kamatemelés lehetséges időpontját érinti. Emellett arra is érdemes lesz figyelni, hogy Yellen elárul-e majd valami újdonságot a 4500 milliárd dolláros jegybankmérleg tervezett leépítésével kapcsolatban.A konferencia második napján megszólal majd Mario Draghi, az Európai Központi Bank elnöke is, akit ezúttal talán amerikai kollégájánál is jobban várnak a befektetők. Ennek az az oka, hogy a javuló eurózónás konjunkturális helyzet miatt idén egyre optimistább hangnemet ütött meg az EKB elnöke, amit a piaci szereplők úgy értelmeztek, hogy rövidesen végre elkezdődhet az eszközvásárlási program havi keretösszegének fokozatos leépítése.A piaci szereplők úgy értelmezték a beszédét, hogy Draghi egy nagy lépést tett a monetáris szigorításnak való megágyazás felé, ezért magasabb fokozatba kapcsolt az euró erősödése. A szellem kiszabadult a palackból, amin már az sem segített, hogy:Bár névtelen források nyilatkozatairól volt szó,, amivel megpróbáltak az EKB-nál kicsit tüzet oltani, és világosan kommunikálni a piaci szereplők felé, hogy napirenden van a monetáris politika lassú normalizálásának kérdése, siettetni azonban nem érdemes, mert azzal pont az ellentétes hatást érnek el:. Nem véletlen, hogy a júliusi kamatdöntő ülésen már óvatosabban fogalmazott Mario Draghi.Ilyesmire leghamarabb a szeptemberi kamatdöntő ülést követő sajtótájékoztatón kerülhet sor, de az is lehet, hogy egészen októberig húzzák majd a döntést. Bár az eurózónás infláció még mindig elég messze van a jegybank 2% körüli céljától (júniusban 1,3%-kal nőttek a fogyasztói árak), ami indokolttá teszi az óvatosságot, közben sok helyről kap egyre élesebb kritikákat az EKB a kötvényvásárlási program miatt. Legutóbb például az a hír kapott nagy figyelmet, hogy a német alkotmánybíróság egyetértett az EKB kritikusaival, miszerint az intézmény az állampapírok tömegének vásárlásával túlléphetett saját mandátumán, ezért az Európai Bíróság állásfoglalását kérte az ügyben.