Ki keres a legtöbbet az Oscaron, és mennyit hoz a magyar filmeseknek?

Vasárnap, február 26-án tartják a 89. Oscar-díjátadó gálát a hollywoodi Dolby Színházban. Az Egyesült Államok legrangosabb filmművészeti díjának átadását világszerte emberek millió követik évről évre. Mindez persze nemcsak a filmekről és a tehetségről szól, hanem mint minden rangos világesemény, az üzletről is, ezért a szerteágazó gazdasági szempontokkal is érdemes foglalkozni. Például rengeteg költés és reklámtevékenység kapcsolódik az Oscar-díjhoz és a gálához, amely utána többszörösen jelenik meg az amerikai gazdaságban, de más országok mozijai, filmforgalmazói, színészei, rendezői és stúdiói is érzik az úgynevezett

Munkások építik a díszletet a Dolby Színház előtt (Forrás: AFP, Robyn Beck)

Aranyszobor és ajándékkosár

A 24-karátos aranyból készült szoborral nem jár pénzjutalom, és nem is váltható pénzre, ugyanis az amerikai filmakadémia 1950 óta eleinte kérte, azóta pedig már előírja, hogy a díjazottak a szobrot nem adhatják el.

Háromnapos magánüdülés az észak-kaliforniai Lost Coast Ranch kúriában: 40 ezer dollár ;

; Egy hetes wellness-üdülés a Golden Dooor luxusgyógyfürdőben: 8850 dollár ;

; Tízalkalmas személyi edzés Alexis Seletzky-vel, a hollywoodi celebek legnépszerűbb fitneszedzőjével: 900 dollár ;

; Oomi okosotthon-rendszer kezdőcsomag: 599 dollár ;

; Yogajewelz 14 karátos arany- és gyémánt-ékszer: 595 dollár.

Az Oscar 1929-es indulása óta összesen 3000 aranyszobrot oszthattak ki a győzteseknek, egy szobor értéke 400 dollár körül mozog - az arany aktuális értékétől függően.A gyűjtők azonban számos ennél régebbi díjat szereztek meg árverésen, a legmagasabb összeget Michael Jackson fizette egy Oscar-szoborért 1999-ben. Ez több mint 1,5 millió dollár volt, a díjat eredetileg David O. Selznick nyerte az Elfújta a szél című dráma megrendezésért még 1939-ben. A filmakadémia többször tett ilyen ügyekben jogi lépéseket, például amikor felmerült a gyanú , hogy Robert Surtees operatőr aranyszobrát örökösei az e-Bayen bocsátották áruba.Az Oscar-gála résztvevői minden évben értékes ajándékcsomagot is kapnak, aminek értéke a tavalyi évben meghaladta a 200 ezer dollárt. A Forbes.com szerint az idei csomag tartalma is impresszív, tele luxuscikkekkel és luxusüdülésekkel. A lap szerint 2017-ben többek között az alábbiakat tartalmazza az Oscar-csomag:Ezek egytől egyig nagyon értékes ajándékok, de messze nem csak ennyivel gazdagodnak az Oscar-díjasok és -jelöltek.

Egy kész aranyszobor és készülőben lévő társai (Forrás: AFP, Don Emmert)

Mi az Oscar-hatás?

Számos tanulmány bizonyítja, hogy a jelenség létezik: a filmbevételekre és a színészek bankszámlájára is pozitív hatással van a díj elnyerése, de akár a jelölés is sokat számíthat. A Money Nation elemzése szerint a színészeknél a bankszámla-gyarapodás 10 milliótól akár 120 millió dollárig terjedhet hosszabb távon.

Az Oscar tehát jelentősen hozzájárulhat a színészek karrierjének fejlődéséhez, de változó, hogy pontosan mennyivel. Emmanuel Levy amerikai filmkritikus szerint ez nagyban függ attól, hogy éppen hol tart az illető, amikor átveszi a díjat: különösen az járhat jól gazdaságilag, aki a karrierje elején válik Oscar-díjas művésszé.

Natalie Portman ismét Oscar-díjat nyerhet a Jackie című filmben nyújtott alakításáért

A filmeknek egy-egy jelölés is elég

2010 és 2015 között a legjobb filmnek járó díjat elnyerő alkotások átlagosan 10,3 millió dollárral növelték a jegyeladásokból származó bevételeket, azoknál pedig, amelyek csak jelöltek voltak, átlagosan 3,9 millió dollár volt a növekedés.

Ma már hatalmas a filmkínálat, egy héten akár 6-7 darab új film is megjelenhet a mozikban, egy átlagos néző pedig nem tudja mindet megnézni. A növekvő filmkínálat miatt megnövekedett a reklámzaj, a díjak és jelölések pedig minőségi garanciát jelentenek a nézők számára

Az angol nyelvű sajtóban már évek óta téma az úgynevezett, ami magyar fordításban Oscar-hatás vagy Oscar-lökés jelent. Egy másik kutatás - amely 2010-ben azt vizsgálta, hogy a színészek gázsija hogy alakult a díj elnyerése előtti és az azt követő években - eredményei azt is jelzik, hogy mekkora szakadék tátong a férfi és a női színészek fizetése között, és ez még jóval az előtt volt, hogy Jennifer Lawrence Oscar-díjas színésznő felhívta a figyelmet a problémára. A női nyertesek bevételei is megugranak, de nem olyan jelentősen, mint férfi kollégáiké: az adatok alapján, míg a férfi színészek akár 3,9 millió dollárral is növelhetik a keresetüket, a legjobb színésznőknél ez az összeg általában csupán 500 ezer dollár.Anna Paquin kanadai származású színésznőt például az első filmszerepéért (, 1994) rögtön Oscar-díjjal jutalmazták. Ekkor még csak 11 éves volt, amivel ő az eddigi legfiatalabb nyertes, ma pedig acímű HBO-tévésorozat főhőse. Epizódonként 75 ezer dollárt kap, aminek köszönhetően szépen gyarapodik 12 millió dollárra becsült vagyona.A jegyeladásokra is pozitív hatással van az Oscar-gála körüli időszak, már az is látványos eredményt hozhat, ha egy film csak jelölést kap. Az IBISWorld piackutató cég szerint 2015-bencímű film 5,2 millió dollár bevételt szerzett jegyeladásokból az októberi bemutató után, majd miután megkapta a legjobb filmnek járó Oscar-jelölést, megnégyszereződött a filmet vetítő színházak száma, és további 8,2 millió dolláros jegybevételt szerzett.A filmstúdiók is kiveszik a részüket a sikerből: a legjobb filmet előállító stúdiók kiemelt figyelmet kapnak, aminek értéke pénzben kifejezve akár 7 milliárd dollár is lehet a WalletHub szerint . Ez például a márka imidzsének javulását jelenti, ami sokat nyomhat a latba, amikor rendezők vagy színészek arról döntenek, hogy melyik stúdióval dolgozzanak együtt a következő alkotásukon.A jelöléseknek azért is van hatásuk, mert a forgalmazók ilyenkor új posztereket gyártanak a filmhez, amelyeken feltüntetik a kategóriákat, amelyekben az adott filmet Oscar-díjra jelölték - mondta el a Portoflio-nakmarketing és pr igazgatója. A forgalmazóknak fontos, hogy a nézők is tudjanak a jelölésekről, ráadásul a sajtóban is jelentős hírértéke van annak, hogy a szakmai zsűri Oscarra érdemesnek talál egy filmet.- tette hozzá.Az alacsony költségvetésű filmeknél különösen sokat számíthat az Oscar-jelölés, főleg a bizonyos szempontból a szokásostól eltérő filmeknél figyelhető ez meg, mint a 2011-es fekete-fehér némafilm, a, amely végül 5 díjat zsebelt be. Egy ilyen típusú filmnél nagy ismertség-növekedést hoz a jelölés, és az is rengeteget számít, hogy a legtöbb mozi ilyenkor műsorra tűzi.

Megújult plakát hirdeti a Kaliforniai álom (La La Land) rekordszámú jelöléseit (Forrás: Facebook/La La Land)

Így lett sikerfilm a Saul fia

Az Oscar-díjátadót követően további 80 ezer nézőt vonzott a film, így végül összesen 280 ezer nézővel zárta mozis pályafutását. Ez a szám rekordközeli eredmény, hiszen az Üvegtigris 3 óta, amely átlépte a 300 ezres nézőszámot, ez volt a legnézettebb magyar film

Az Oscar-díj hatása pedig például abban is érezhető volt, hogy a díjátadó után a Cinema City szinte minden egységében újra műsorra tűzte a filmet. A szakember szerint szinte soha sem fordul elő, hogy pár hónappal azután, hogy egy filmet levesznek a műsorról, ismét vetíteni kezdik.

A besöpört díjak és a jegyeladások szempontjából is aaz elmúlt évek legnagyobb magyar filmsikere. 2015 júniusában mutatták be először a mozikban, pár héttel azután, hogy megkapta a zsűri nagydíját a cannes-i filmfesztiválon. Már ez is fokozta az érdeklődést a film iránt, hiszen ilyen elismerésben ritkán részesül magyar elsőfilmes rendező. Valószínűleg többek között ennek köszönhető, hogy 2016 januárjáig 100 ezren nézték meg a mozikban.január 11-én megkapta a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Golden Globe-díjat, majd február végén elnyerte a legjobb külföldi filmnek járó Oscart, de addig már további 100 ezer néző ment el a mozikba megnézni.- mondtaügyvezetője, aki hozzátette, hogy a magyar mozikban csaknem bruttó 300 millió forint bevételt szerzett aa jegyeladásokból.Buda Andrea is alátámasztotta, hogy kiemelkedő eredményről van szó, hiszen Magyarországon 100 ezres nézőszám felett tekinthető sikeresnek egy film.

Nemes Jeles László és a Saul fiának főszereplőjét alakító színész, Röhrig Géza az aranyszobrocskával (Forrás: MTI, Kovács Tamás)

Mi lesz a vasárnapi gála után Magyarországon?

A Kaliforniai álmot decemberben mutatták be Magyarországon, így két hónappal a bemutató után, a február végi Oscar-gála miatt nem várható, hogy újabb nézőhullám indulna el a mozikba, vagy pont amiatt nézné meg valaki ennyi idő után a filmet, mert Oscar-díjat nyert. A film nézőszámban és bevételben is már eljutott a karrierje csúcsára

filmforgalmazó tapasztalatai azt mutatják, Magyarországon az Oscar-díjaknak nincs számottevő hatásuk a filmek nézettségére. Ez alól avolt az egyetlen kivétel, de fontos, hogy akkor egy magyar filmről volt szó. Az idei gála legnagyobb sikervárományosa acímű musical, amely rekordszámú, összesen 14 Oscar-jelölést kapott. Decemberi premierje óta folyamatosan játsszák a magyar mozikban, ehhez valószínűleg a jelölések magas száma, illetve a Golden Globe-on aratott siker is hozzájárult, de a forgalmazó díjözön esetén sem számít újabb nézőhullámra.- tudta meg a Portfolio a Freeman Entertainmenttől.

A díjátadó után általában legjobb film kapja a legnagyobb figyelmet, de például A számolás joga című filmet - amely eddig nem hozott magas nézőszámokat hazánkban - 3 kategóriában jelölték. Köztük Octavia Specert a legjobb női mellékszereplő kategóriában, aki ha elnyeri a díjat, akkor nálunk is jöhet egy nagyobb nézettségi hullám

Ennyi kategóriában korábban összesen két film tudott jelölést szerezni: az 1950-es,című film, illetve az 1997-es. Buda Andrea szerint az is sokat számít, hogy milyen kategóriában jelölnek egy filmet.- tette hozzá a Cinema City marketing és pr igazgatója.Idén is van magyar jelölt, akinek szurkolhatunk: Deák Kristófcímű alkotása bekerült a legjobb élőszereplős rövidfilmek közé. Akár Oscar-díjjal, akár díj nélkül érkezik haza a magyar rendező a vasárnapi gáláról, biztos, hogy sokat fogunk még hallani róla a jövőben. Nemrég úgy nyilatkozott , hogy az Oscar-jelölés miatt valószínűleg könnyebb lesz régóta érlelődő terveit megvalósítania, egyelőre azonban még nem lát tisztán a sok lehetőség között.