Ki lehet-e zárni a holland kormányból a szélsőjobbot?

A szélsőjobb eredménye ugyan jóval a várakozások alatt maradt, ám így is növelte mandátumainak számát a parlamentben, miközben a fölényes győztes Néppárt (VVD) helyeinek száma csökkent. Mégis úgy számolunk, hogy összejöhet a koalíció a mérsékelt erőkből, mivel két másik koalícióképes középpárt, a kereszténydemokrata párt (CDA), illetve a liberális D66 megerősödött. Mark Rutte VVD-vezért egyik párttal sem zárta ki a koalíciót, így pedig a 150 fős parlamentben már 70 szék lenne a kormányé. Innentől elérhető közelségbe kerül a választások előtt is várt négytagú koalíció, a többséghez a szociáldemokrata Munkapárt bevonása is elegendő (79 hely), vagy a zöldekkel egészen stabil lehet a kormányzóképesség (85 hely).

A narancs különböző árnyalataival jelöltük a koalícióra leginkább esélyes pártokat.