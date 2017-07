Kiderült, mennyi adófizetői pénzt költött a kampányaira a kormány

a Magyarország erősödik kampányt, amely a kormány eredményeire kívánta felhívni az emberek figyelmét (25%-kal nő a szakmunkás minimálbér; nő az orvosok, ápolók és tanárok bére; nő a családi adókedvezmény; 10 millió forintos CSOK otthonteremtésre; nyugdíjemelés, stb.)

az Állítsuk meg Brüsszelt! kampányt,

az Állítsuk meg Brüsszelt! kampány köszönőkampányát, a "Magyarország erős és büszke európai ország" plakátokat,

és a Soros György ellenes kormányzati gyűlöletkampányt is, amelynek plakátjait a vizes vébé kezdete előtt még gyorsan leszedték, mert a kormány a nemzetközi figyelem középpontjában már cikinek találta azt

Hétfőn került fel a kormány honlapjára a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda által tavaly október és idén június vége között kötött szerződések listája, melyből kiderül, ebben az időszakban a kormányzati kommunikációért felelős minisztérium öt különböző szerződést kötöttEzek alatt kell értenünk például

Az ötből négy szerződést a New Land Media Kft.-vel és a Lounge Design Kft.-vel kötöttek összesen 15,5 milliárd forint értékben. Ebből 9,8 milliárdról még az év elején állapodtak meg, majd június végén újabb 5,7 milliárdos megbízásról született megállapodás. A cégek Balásy Gyula vállakozásai, és már a jegybanktól is kaptak megbízást.Az ötödik szerződést Csetényi Csaba cégeivel, a Network 360 Reklámügynökség Kft.-vel és az Affiliate Network Kft.-vel kötötték meg még tavaly novemberben, ennek összege 1,1 milliárd forintról szól. Ezek a cégek is korábban számos állami megbízást kaptak, csak a Network 360 Kft. tavaly 19 milliárd forintot.Sajtóértesülések szerint az év hátralévő részében újabb negatív tájékoztató kampányokat indíthat még a kormány, amely valószínűsíthetően tovább növeli majd a szóban forgó 16,6 milliárd forintos kiadást.Rogán Antal minisztériumának további költéseiben itt lehet turkálni.