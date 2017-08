Kirobbanó formában kezdett a magyar gazdaság - Most jön még csak a java?

Picit alacsonyabb lehet az éves index

Tavaly az első negyedév nagyon gyengére sikerült a magyar gazdaságban az elapadó EU-források és autóipari átállások miatt, így várható volt, hogy az idei első negyedév a bázishatások miatt már eleve jól alakul: ez be is jött, hiszen a nyers adat szerint 4,2%-kal ugrott éves alapon a magyar gazdaság (naptárhatással kiigazítva 3,9%-kal). Mivel aztán tavalyA konszenzusunk szerint 4,0%-kal nőhetett április-június átlagában a magyar GDP, és emögött az húzódhat meg, hogy a negyedéves alapú növekedés azért dinamikus lehetett több húzótényező miatt.

Ezek lehettek a húzótényezők

Az erős első negyedév után ismét magas növekedési ütemre számíthatunk, bár a bázishatás valamelyest visszafoghatta az év/év dinamikát. A második negyedévben kedvező konjunktúraindikátorok érkeztek: az ipari termelés volumene 3,3%-kal, az építőipar 28,2%-kal, a kiskereskedelmi forgalom 4,9%-kal emelkedett, a szálláshelyek vendégéjszakáinak száma pedig 13,1%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A lakásépítések száma és a hitelezési aktivitás is tovább nőtt. Így a szolgáltató szektor hozzáadott értékének növekedése gyorsulhatott, míg az építőipar esetében nagyjából szinten maradhatott Q1-hez képest, az ipar esetében pedig valamelyest lassulás történhetett. Egyedül a mezőgazdaság teljesítménye csökkenhetett tavalyhoz képest, részben a mérsékeltebb búzatermés, részben a madárinfluenza miatt csökkenő baromfiállomány miatt.

4% közeli lehet az éves növekedés

ahogy haladunk előre az évben, úgy válnak egyre optimistábbá az elemzők az idei átlagos növekedést tekintve

A fenti keretet fejtette ki bővebben a Portfolio felméréséhez fűzött kommentárjábanszakértője is, aki éppen a konszenzusunkban kijött 4,0%-os éves GDP-növekedésre számít a második negyedévben. Ő úgy fogalmazott:elemzői szintén 4%-os második negyedéves éves bővülést várnak, "amihez nagyban hozzájárulhatott az építőipar, az ipari termelés, valamint a szolgáltatások erősödése. A keresleti oldalon a háztartások fogyasztása, illetve a beruházások lehetettek a domináns tényezők."A mezőgazdaság lefelé ható, illetve a lakossági fogyasztás felfelé húzó hatásátis kiemelte kommentárjában, illetve azt, hogy "A beruházások továbbra is robbanásszerű növekedést mutathattak, a fogyasztás némileg gyorsult, ennek ellenére a külkereskedelem is minimálisan hozzájárulhatott a növekedéshez, mivel a vártnál jobb külső kereslet ellensúlyozta a belső kereslet importnövelő hatását. Így érdemben gyorsulhatott volna a növekedés, azonban a készletek leépülése (főleg az agráriumban) lefelé húzta a növekedést."Az első és második negyedév elemzése után érdemes rátérni arra, hogy mi várható az év további részében. Amint a fenti táblázatban már láttuk: a konszenzus szerint 3,9%-os lehet az idei éves átlagos GDP-növekedés, tehát 3 éve a leggyorsabb ütem lenne. Figyelemre méltó, hogyhiszen májusban még "csak" 3,5%-os, februárban 3,4%-os, tavaly novemberben pedig 2,9%-os idei bővüléssel számoltak.

Munkaerőhiány, munkaerőhiány, munkaerőhiány

a negyedik negyedévben a GDP növekedése elérheti a 4,5%-ot is, részben a tavalyi második félévi gyenge bázis miatt. Azonban a gazdaságot gyorsítja a harmadik negyedévben a vizes vb és más események, amelyek hatására csúcsra jár az idegenforgalom, majd az év utolsó harmadától már lehet számítani az épülő lakások átadási hullámára, miközben tovább bővül a fogyasztás és a beruházások is. A beruházásoknál szignifikáns felfelé mutató kockázatokat látunk, amit az építőipari rendelésállományok, a két év alatt több mint triplázódó építési engedélyek, az ipari ingatlan és irodaépítési boom, a nagy autóipari beruházások, és a közeljövőben érdemben felfutó állami és EU által finanszírozott beruházások egyszerre húznak. Ezt természetesen valamelyest fékezheti a munkaerőhiány. Az előbbi miatt felfelé mutató kockázatot látunk a bérnövekedésben és a fogyasztásban is. Rövid távon csak a mezőgazdaság jelent negatív kockázatot. Amennyiben a felfelé mutató kockázatok teljesülnek, a negyedik negyedévben a GDP növekedése akár az 5%-ot is elérheti, az éves átlag pedig kényelmesen 4% felett lehet.

Kivételes év az idei

Meglátásunk szerint az idei év kivételesen sikeres lehet a magyar gazdaság számára, a GDP bővülése a 4,5%-ot is elérheti a legtöbb szektor pozitív hozzájárulásának köszönhetően. A beruházások kedvező trendjét az uniós források mellett a meginduló állami projektek (pl. Paks) idén és jövőre egyaránt támogatják. Mindeközben az új kapacitásbővítő projektek a feldolgozóiparban szintén segítik a magas aktivitást. A világkereskedelem vártnál erősebb felívelése, valamint az év első felében lezajlott választásokkal enyhülő politikai kockázatok révén az eurózóna növekedési kilátásai javultak az elmúlt hónapokban, amiből a magyar export is profitál.



Továbbra is úgy gondoljuk, hogy a gazdasági növekedés, illetve ezen belül is elsősorban a beruházások és a termelő szektor teljesítményére nézve a legnagyobb kockázatot a munkaerőhiány jelenti. A lakossági fogyasztást a feszes munkaerő-piaccal párhuzamosan továbbra is erős bérkiáramlás által fűtött optimizmus hajtja. Különösen a tartós cikkek piacán látunk teret fejlődésre, amit az alacsony importált infláció és erős forint is támogat, valamint a felívelő lakáspiaccal párhuzamosan megugró kereslet a lakberendezési piacon. A szolgáltatások dinamikája és a turizmus szárnyalása idén is megfigyelhető, utóbbit a kiemelt sporteseményekhez kapcsolódóan növekvő külföldiek is támogatják.

És mi lesz jövőre?

Azt, hogy most már 4% körüli idei átlagos növekedésről beszélhetünk, a gazdaság folyamatos gyorsulása magyarázza. Suppan kommentárjában meg is említi, hogySuppané melletttermelésfelfutást korlátozó hatásával kapcsolatos megjegyzés, így példáulis. Ők a második negyedéves adatok kapcsán hozták szóba és átvezették ezt az összefüggést az egész éves becslésre is: "Várakozásaink szerint az ipar továbbra is pozitívan járulhatott hozzá a növekedéshez, az ipari termelés kapcsán mind a járműgyártás, mind pedig az alkatrészgyártás termelése növekedhetett. Az építőipar várhatóan továbbra is pozitívan járulhat hozzá a GDP növekedéshez a kedvező kereslet oldali kilátások miatt. Azonban egyre nagyobb problémát okoz a szektorra jellemző munkaerőhiány, ami a tervezett projektek csúszásához vezethet a következő negyedévekben."A felesleges (munkaerő és beruházási) kapacitások eltűnése és az emiatt fokozódó árnyomásra mutatott rá kommentárjábanlondoni elemzője, aki szerinta Magyar Nemzeti Bank felől, mint azt most sokan gondolják a piacon.elemzője úgy fogalmazott az idei éves átlagos növekedés kapcsán (4,5%-os adatra számít), hogyA kormány idénre 4,1%-os GDP-növekedéssel számol hivatalos előrejelzésében, azaz ettől picit még mindig elmarad a friss elemzői konszenzus értéke, de az igazán érdekes az, hogy míg4,3%-ra, addig3,5%-ra lassuló növekedést vetítenek előre. Ha ez teljesülne, még akkor sem lenne okunk szégyenkezni, de egy idei nagyon dinamikus növekedést még túlszárnyalni jövőre a jelek szerint kifejezetten nehéz a konszenzus szerint és a 3,5%-os előrejelzés nem is változott felfelé májushoz képest.

Az MNB júniusban közzétett inflációs jelentése szerint egyébként összejöhet ez a gyorsítás, igaz alacsonyabb idei növekedési adathoz képest: a jegybanki szakértők szerint idén "csak" 3,6%-os lehet a növekedési ütem, és ez gyorsul majd 3,7%-ra jövőre.