Kiugróan kevés aranya volt már eddig is az MNB-nek

Eddig 3,1 tonnányi aranytartaléka volt az MNB-nek, amely most egy swap ügylet hatására átmenetileg nullára esett a tartalék adatokban (devizaköveteléssé változhatott), a 0,4%-os arány viszont már eddig is az egyik legalacsonyabb volt a világ közel 100 jegybankjának legfrissebb adatai alapján. Az Arany Világtanács minap közzétett összesítése szerint a régiónkból csupán a cseh jegybank tartalékain belül volt ugyanolyan alacsony az aranytartalékok aránya (0,4%), mint nálunk. A lengyeleknél (103 tonna!) 3,5%-os, a rögzített árfolyamrendszerű bolgároknál 6,1%-os, szerbeknél 6,7%-os, a letteknél 7%-os, a románoknál 9,7%-os, a litvánoknál 15,3%-os volt a ráta, az eurótag szlovákoknál viszont 41,4%-ot mértek a 31,7 tonnányi tartalékuk alapján.Ugyanígy a 280 tonnányi osztrák aranytartalék a nemzetközi tartalékokon belül 44,9%-ot tett ki, és még magasabb százalékokat látunk a holland, illetve német jegybanknál. Ezekben, főként az amerikai adatban, történelmi okok (aranystandard rendszer, háborús és inflációs tapasztalatok, egyéb) is bőségesen szerepet játszanak.A kínai jegybank az utóbbi években többször is intenzív aranyvásárlásaival hívta fel magára a kereskedők figyelmét, de amint látjuk: a hatalmas (egyébként többéves mélypontra bukó) jegybanki tartalékain belül még mindig csak 2,2%-on járnak.

Klikk a képre!