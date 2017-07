Így nyerhet 1,5 millió forintot egy kisvállalkozás augusztustól

A pályázati felhívás ide kattintva érhető el.

Ennyit lehet nyerni

Amennyiben a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok foglalkoztatásért felelős szervezeti egységeinél nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 500 ezer forint, vagy

amennyiben a beruházás befejezését követően a kormányhivatalok foglalkoztatásért felelős szervezeti egységeinél nyilvántartásban lévő kiközvetített olyan álláskereső foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, aki a foglalkoztatást megelőző 12 hónapban kizárólag közfoglalkoztatási jogviszony keretében volt foglalkoztatva, új munkahelyenként 800 ezer forint.

Amennyiben kedvezményezett járásban vagy kedvezményezett településen valósul meg, új munkahelyenként további 400 ezer Ft, (ez a kiegészítő támogatás halmozható a fenti két pontban foglalt kiegészítő támogatásokkal is, míg az a) és b) pontban foglalt kiegészítő támogatások csak vagylagosan igényelhetők).

A legfontosabb feltételek

ha a pályázatban bemutatott beruházási projekt megvalósítása kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz, akkor a pályázat nincs összhangban a Felhívás célkitűzéseivel, ezért elutasításra kerülhet.

a pályázat nem megfelelő kidolgozottsága,

a támogatást igénylő székhelyének és a megvalósítás helyének eltérő támogatási intenzitása,

a beruházási projekt megvalósítása szempontjából kockázatos gazdálkodási adatok.

Foglalkoztatási kötelezettség

Saját forrásra is szükség lesz

Varga Mihály bejelentésével párhuzamosan a Nemzetgazdasági Minisztérium oldalán meg is jelentek a legfontosabb dokumentumok az NFA-2017-KKV kódjelű pályázathoz.A pályázat keretösszege 10 milliárd forint, amelyben az NGM várakozása szerint 1100-1200 vállalkozó részesülhet, és ezzel 5000-5500 új munkahely jöhet létre. A vállalkozások munkahelyteremtő beruházásra pályázhatnak ennek keretében, induló beruházással (ami tárgyi eszközbe vagy immateriális javakba történő beruházás, új létesítmény felállításával, meglévő létesítmény bővítésével, új termékek diverzifikációjával, vagy tárgyi eszközök megvásárlása).A pályázat keretében elnyerhető támogatás mértékeEmellett van lehetőség kiegészítő támogatásokra pályázni:A nyertesek vissza nem térítendő forráshoz juthatnak ezen keresztül, a pályázat lebonyolítója az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalok.A pályázaton kizárólag Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség (EGT) területén székhellyel és Magyarországon telephellyel, fiókteleppel rendelkező KKV-k vehetnek részt az alábbi jogszabályok szerint.A pályázati kiírás részletesen ismerteti a részvételi feltételeket. Így például nem vehet részt a pályázatban az a cég, amelyik a támogatást elsődleges mezőgazdasági termeléshez használja fel, vagy szinten tartó beruházáshoz igényel támogatást, vagy nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, vagy például nem minősül átlátható szervezetnek.A minisztérium részletes elváráslistát fogalmaz meg a beruházás műszaki-szakmai tartalmára és megvalósítására vonatkozóan is. Arra is felhívják itt a figyelmet, hogyJelentős kockázatot jelenthet többek között:Fontos továbbá azt is tudni, hogy pályázni csak olyan beruházással lehet az ország bármely településéből, amely esetébenEmellett legalább egy lezárt teljes üzleti évvel rendelkező vállalkozásnak minősül a pályázó cég. Határidőt is előír a beruházás megvalósítására: 2018. szeptember 30-ig kell megvalósítani.Szintén fontos szempont, hogy a pályázó a beruházásban érintett telephelyen legalább 2 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet.A munkáltatónak azt is vállalnia kell, hogy a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti foglalkoztatási célnak megfelelőenA támogatást igénylőnek vállalnia kell továbbá, hogy a pályázatában megjelölt beruházási projekt keretében létrehozott termékeket, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig fenntartja.A pályázó cég kötelessége emellett, hogy a beruházás befejezését követő 90 napon belül a tervezett teljes létszámbővítést megvalósítja a fejlesztéssel érintett telephelyen.A tervezett létszámbővítés megvalósítását követően a beruházásban érintett telephelyén a pályázat benyújtása előtti 12 hónapban meglévő, illetve ha a régióban több telephellyel rendelkezik a pályázó, a régióban lévő telephelyeinek a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapban meglévő munkavállalók átlagos statisztikai állományi létszámára vonatkozóan és a létszámbővítés eredményeként felvett többletlétszámára együttesen legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal (éves átlagos statisztikai állományi létszámát megtartva).A beruházás nettó - ÁFA visszaigénylési jogosultsággal nem rendelkező pályázó esetében bruttó - bekerülési költségének