Lassan mindenki temeti Kínát, de maradtak még hívői

A folyamat végén Kína egyre inkább a fogyasztásra, a szolgáltatásokra és a magasabb hozzáadott értékű feldolgozóiparra építheti majd növekedését.

További kockázatot jelent a világban egyre jobban eluralkodó protekcionizmus, aminek Kína lehet az egyik nagy vesztese.

Azt a Morgan Stanley is elismeri, hogy, azonban a befektetési bank szerint ezeket tudják majd kezelni a következő években. Az elemzők szerint sikeres lesz a kínai gazdaság átalakítása egy magas jövedelmű gazdaság irányába,. Mindez annak ellenére történhet meg, hogy a kínai növekedés várhatóan 4,6 százalékra lassul majd 2021-25 között átlagosan, az elemzők szerint ez támogathatja azt, hogy új lábakra álljon a gazdaság.A makrogazdasági kihívások leküzdésének köszönhetőenvagyis jó vétel lehet a kínai piac. A CNBC hozzáteszi, hogy az elmúlt 15 évben a kínai piac teljesítménye átlagosan évente 3 százalékkal múlta felül a feltörekvő piacokét. Konkrét cégeket is megjelölnek a Morgan Stanley szakemberei, szerintük az Alibaba, az ANTA Sports Product, a Bank of China és a Ctrip.com papíírjai lehetnek jó vételek.Az alapvetően optimista vélemény ellenére a befektetési bank szakemberei elismerik, hogy maradtak még kihívások a kínai gazdaság előtt. Ezek közül az egyik, hogy korábban egyetlen országnak sem sikerült megcsinálni hasonló átalakulást a magas jövedelmű gazdaság irányába, ez pedig csökkenti a kínai siker esélyét.