Paks az olcsó áramot jelenti és egyúttal az ország energiabiztonságát szolgálja az atomerőmű, így tehát egy népszavazás (ma öt kérdést terjesztett be az LMP ) egyrészt pusztán politikai célokat szolgálna, másrészt ha sikeres lenne, akkor az veszélybe sodorná az olcsó áramot és az ország energiaellátási biztonságát is - röviden így foglalhatók össze a Lázár által elmondott üzenetek a felvetés kapcsán.

A Miniszterelnökség vezetője új témaként jelezte, hogy Magyarországon rengeteg, 1,8 millió olyan ingatlan van a nyilvántartások szerint, amelyek tulajdonosainál sok adat hiányzik, így nehéz a beazonosíthatóság és így az ingatlanok ügyintézése is. Az alábbiakat mondta:

!-->A kormány részletesen átnézte a demográfiai helyzetet és a kilátásokat és Lázár szavai szerint a gyermeknevelési, gyermekvállalási kedvezmények rövid távon történő átalakítás is jöhet többek között. Konkrétumok említése nélkül rögzítette: ambiciózus célokat kell kitűzni, hogy 2030-ra több évvel nőjön a mostanihoz képest a születéskor várható élettartam (78-80 év körülre a nők és férfiak körében egyaránt).

Lázár jelzése készül egy nagy nemzeti demográfiai program, amely 2060-ig tekint előre és több eleme van , amelyek közül egyes lépéseknek már rövid távú pénzügyi következményei is lehetnek:

Lázár a mai Kormányinfó előtt Orbán Viktorral konzultált telefonon a most zajló visegrádi miniszterelnöki csúcstalálkozó eredményeiről. Lázár tájékoztatása szerint ma két döntés született:

Lázár János bejelentése szerint a kormány az e heti ülésen úgy döntött, hogy a bevándorlási nyomás miatt fenntartja a "tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet" jogi kategóriát, tehát az egész ország területére elrendelte ezt a jogi csomagot, ami azt jelenti, hogy fél évvel meghosszabbítja ezt idén szeptember 7-ig.

A balkáni térségben mintegy 800 ezer illegális migráns "szorult be", akik nem tudnak visszamenni Törökország felé, de nem is tudnak nagy számban bejönni Európa nyugati részére - fogalmazott.

Emellett megerősítik a határvédelmi rendszert is. Múlt héten 38 milliárdot adott a Belügyminisztériumnak a kormány, amely múlt héten megkezdte a második kerítéssor építését, ami 28,7 milliárd forintra fog kerülni. Emellett a tranzitzónák megerősítésére is költ a tárca mintegy 9 milliárd forintos tételben, emellett két helyen (Tompa és Röszke) tranzitzónákra is költ (400-400 férőhelyesek).

Lázár elismerte: ezzel a mostani 38 milliárd forintos tétellel immár 284 milliárd forintnyi kiadásnál jár Magyarország a fokozott migrációs nyomásból eredő helyzet kezelése terén

(dupla kerítés, egyéb költségek).