Újságíró: Korábban említette, hogy a kormányzati hivatalok után az állami cégeknél is elkezdődhet a hatékonyság javítása, a létszám csökkenése. Erre mikor kerülhet sor? Lázár János: Amikor az NFM-ben meglesz erre a bátorság.

Nagyságrendileg ezer ágyas új kórházi létesítményről beszélünk, melynél fontos a tömegközlekedés kiépítése is. Azt szeretnénk, ha még ebben a kormányzati ciklusban megkezdődne az építkezés - mondja az új szuperkórházról Lázár.

Nem tervezik a sorkatonaság visszaállítását 2017.01.19 13:41

Európa a világ más országaihoz képest gazdag, de sebezhető és gyenge, amit az utóbbi évek be is bizonyítottak. A magyar kormány álláspontja szerint az Európai Uniónak erősnek is kell lennie, készek vagyunk olyan javaslatok mögé felsorakozni, melyek az EU önálló védelmi képességének fejlesztéséről szólnak, és készek vagyunk ehhez csatlakozni - mondja Lázár.

Ugyanakkor leszögezi, hogy nincs szó a sorkatonaság visszaállításáról, viszont szükség van a magyar honvédség fejlesztésére, az ezzel kapcsolatos fejlesztési koncepcióról februárban tárgyal majd a kormány.

Lázár kiemeli, hogy az idei költségvetésben már 70 milliárddal nagyobb összeg szerepel a honvédséggel kapcsolatban, de ez még nem elég. A miniszter kiemeli, hogy az új koncepció nem hosszútávon, hanem négy-öt éven belül foglalkozik majd a hadsereg fejlesztésével.