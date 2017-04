A BKV-sztrájkról: segít a kormány, ha tisztán látunk 2017.04.06 14:59

Az az érdekünk, hogy elkerüljük az elhúzódó sztrájkot a BKV-nál, teljesen nyitott a hozzáállásunk, csak a pénzügyi lehetőségeket kell pontosan látnunk. A kormány mindig is segített a fővárosnak, de most több pénzügyi elszámolási vita is van az állam és a főváros között, ezeket most egyben érdemes rendezni - reagált a készülő sztrájk témájára Lázár.