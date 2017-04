Lefejezte a CEU-t a kormány

Vagyis bár az Egyesült Államokban nem a központi kormányzat, hanem a tagállam jogosult ilyen megállapodások kötésére, a magyar jogszabály előírja, hogy Donald Trump is tegyen így.

Az országgyűlés 123 igen és 38 nem szavazat ellenében fogadta el a törvénymódosítást.A módosítás hétfő esti szigorítása értelmében a most elfogadott törvény arról is rendelkezik, hogy ha az adott egyetem székhelye egy föderatív államban van, és ott a nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismerésére nem a központi kormányzat jogosult, akkor a központi kormánnyal létrejött előzetes megállapodáson kell alapulnia az oklevél kiadásához szükséges nemzetközi szerződésnek.Az előzetes megállapodásokat a föderatív állam kormányával a törvény hatályba lépését követő fél éven belül meg kell kötni. A hétfői szigorítás értelmében a hatályba lépés napja a kihirdetést követő nap. A feltételeket nem teljesítő intézmények már 2018. január 1-jétől nem vehetnek fel elsős hallgatókat.

Résztvevők az Oktatási szabadságot csoport Most a CEU, de ki a következő? - Tüntetés a szabad oktatásért címmel tartott demonstrációján a a Közép-európai Egyetem (CEU) Nádor utcai épülete előtt 2017. április 2-án. Forrás: MTI/Kovács Tamás

Az új szabályok célzottan ellehetetlenítik a Közép-európai Egyetem (CEU) működését a jelenlegi formájában,

A törvénymódosítás értelmében ezentúl a Közép-európai Egyetem (CEU) már csak magyar diplomát adhat ki.

mivel egyértelműen nem tud megfelelni annak az új feltételnek, hogy az anyaországában, az USA-ban is képzést kell, hogy folytasson.A CEU működése eddig ugyanis éppen arra a modellre alapult, hogy a képzésüket az amerikai hatóságok is akkreditálták, a képzés lebonyolításával viszont a magyarországi, Közép-európai Egyetem nevű társintézményüket bízták meg. Így (volt eddig) lehetséges, hogy az Egyesült Államokban is érvényes diplomát adjon ki.Lehetetlennek tűnik a törvény azon feltételének teljesítése is, hogy az amerikai központi kormányzattal, vagyis Donald Trumppal kössön a kormány előzetes megállapodást a szükséges nemzetközi szerződés létrejötte előtt, hiszen az Egyesült Államokban nem a szövetségi kormány, hanem az egyes államok hatóságai jogosultak eljárni felsőoktatási ügyekben. Vagyis az USA szövetségi kormányával nem lehet erről megállapodást kötni.Legalábbis addig, amíg az intézmény Magyarországon marad.