Ma éjfélkor élesítik az időzített bombát, ami a forintot is megrengetheti

március 31-ével lejár a Cseh Nemzeti Bank hivatalos elkötelezettsége, miszerint nem hagyja az euróval szemben a 27-es szint alá erősödni a korona árfolyamát.

Elérkezett a nap, ami már hónapok óta lázban tartotta a piaci szereplőket:A cseh jegybank a 27-es, euróval szembeni árfolyamküszöböt, miután már az alapkamat gyakorlatilag zéróra (0,05%-ra) süllyesztése sem volt elég a korona erősödésének megállítására. Ez pedig az intézmény megítélése szerint ugyanis

Ebből arra lehet következtetni, hogy valószínűleg 1-1,5 hónapon belül bekövetkezik a régóta várt esemény.

Holnaptól kezdve tehát a cseh jegybankot már nem köti az ígérete,. A küszöb eltörlésének időpontja tehát vészesen közeleg, erre utal az is, hogy a cseh jegybank tegnapi kamatdöntő ülését követő közleménybőlTavaly november óta látványosan egyre jobban izgatja a devizapiaci szereplőket a korona elengedésének lehetősége., emiatt pedig a jegybank, hogy tartani tudja a 27-es küszöb iránti elkötelezettségét,. A jegybanki intervenció összege látványosan megugrott az elmúlt hónapokban, ahogy az a JP Morgan elemzőinek ábráján is látható.

Ez a devizatartalékok megnövekedésén keresztül a jegybankmérleg látványos felfúvódásához vezetett.

Talán még látványosabb a tavaly november óta tartó folyamat, ha kicsit kontextusba helyezzük a cseh sztorit. A következő ábra a cseh jegybank mérlegfőösszegének alakulását mutatja a GDP százalékában (piros vonal), együtt a svájci (szaggatott kék vonal) és a japán (szürke vonal) jegybankkal, illetve az Európai Központi Bankkal (fekete vonal).

Három hónap alatt közel 30 százalékponttal nőtt a jegybankmérleg a GDP arányában, ami egészen elképesztő ütem.

Mikor robbanhat a "cseh bomba"?

Ez azért komoly probléma, mivel. Bár a törvények nem kötelezik arra a kormányt, hogy megtérítse a jegybanki veszteséget, így nem állna a feje tetejére a költségvetés, hosszabb távon azonban, ezért mindenképp aggasztó az utóbbi hónapok tendenciája.Az UniCredit Bank szakértői szerint május elején kerülhet sor a küszöb felszámolására, miután a központi bank nyilvánosságra hozza legújabb inflációs előrejelzését, ami a várakozások szerint a korábbihoz képest magasabb áremelkedési ütemmel számol majd, megerősítve ezáltal az intézményt abban, hogy nincs már szükség a 27-es euró-korona szint védelmére. A

Mi fog történni utána?

A legnagyobb problémát az okozhatja majd, ha közvetlenül a küszöb elengedése után a hirtelen beerősödő koronából sokan egyszerre akarnak majd kiszállni, hogy ezzel realizáljanak némi árfolyamnyereséget. A baj az, hogy nem lesz olyan piaci szereplő, aki megvenné a befektetők tömegétől a koronát.

A JP Morgan elemzői is azt tartják a legvalószínűbb forgatókönyvnek, hogy május 4-e lehet a nagy nap, azonban ők komoly kockázatot látnak arra, hogy az egyre nagyobb méreteket öltő spekuláció miatt a jegybank kénytelen lesz már áprilisban feladni az árfolyamküszöböt.Érdemes azonban megjegyezni, hogy a rögzített árfolyamrendszerből való kilépés nem előre bejelentett időben szokott történni. (A legtöbb szakértő azt sem tartotta szerencsésnek, hogy a cseh jegybank korábban mindenféle dátumokat említett a rögzítés feladása kapcsán.) Vagyis akár racionálisnak tűnhet az is, ha a piaci várakozások előtt történne asz exit, megspórolva az utolsó spekulatív rohamot.Elnézve az utóbbi hetekben felépült spekulatív pozíciók nagyságát,Vagy talán mégis:, amivel devizatartalékán keletkező veszteségeinek egy részét tulajdonképp rátolhatja a befektetőkre.Lehetnek persze majd olyan szereplők is, akik, ugyanis a vihar lecsendesedését követően a korona erősödésére számítanak. Ebben lehet ráció, a JP Morgan számításai szerint ugyanis az euró-korona egyensúlyi árfolyamVégezetül előfordulhat az is, hogy. Erre azonban elég kicsi esély mutatkozik.