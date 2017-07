Magyarországon sokkal boldogabbak leszünk, ha többet tanulunk

a jövedelem megkétszereződése egy 0-tól 10-ig tartó skálán 0,2 ponttal növeli az élettel való elégedettséget,

Magyarországon 2015-ben a középfokú végzettségűek 59%-a állította, hogy elégedett az életével (ez a legalacsonyabb arány az OECD-országok között), míg a felsőfokú végzettségűek esetében az arány 83% volt. Ez Portugália után a legnagyobb különbség a középfokú és felsőfokú végzettségűek elégedettségi szintje között a vizsgált országokban.

A szubjektív jóllét (subjective well-being) olyan mérőeszköz, amely a társadalmi és gazdasági mutatók mellett az életminőséget az egyének szubjektív megítélése alapján vizsgálja, így az objektív mutatókon túl képet ad arról, hogyA szubjektív jóllét mérésekor a kutatók arra kíváncsiak, hogy a válaszadó hogyan értékeli a saját körülményeit, mennyire elégedett a saját életével, életminőségével. A szubjektív jóllétre vonatkozó kutatások számos tényezővel magyarázzák az elégedettség szintjét, így például a munkaerőpiaci helyzettel, a jövedelem szintjével, az egészségügyi állapottal, az egyéni kapcsolatok mennyiségével és minőségével, a szabadidő eltöltésével, az egyéni attitűdökkel és más, tágabban vett társadalmi, politikai és gazdasági tényezőkkel.A szubjektív jóllét és az iskolázottság közötti kapcsolat a kutatások alapján közvetett és közvetlen módon is kimutatható. Az iskolázottság egyrészt erős összefüggésben áll olyan, a jóllétet nagy mértékben meghatározó tényezőkkel, mint a jövedelem és az egészségügyi állapot, így ezen tényezőkön keresztül közvetett hatással van az egyén szubjektív jóllétére. Ugyanakkor kimutatható, hogy az iskolázottság szintje önmagában is pozitív hatással van a szubjektív jóllétre. Mindezt megerősíti az OECD Gallup World Poll 2012-es felméréséből származó adatokon végzett elemzése, amely szerinta jövedelem és a képzettség között pedig erős korreláció áll fenn. Ugyanebben a vizsgálatban a képzettség viszonylag erős hatása közvetlenül is megjelenik: a középfokú végzettség átlagosan körülbelül 0,4, a felsőfokú végzettség pedig átlagosan 0,8 ponttal növeli a szubjektív jóllétet a középfokúnál alacsonyabb végzettségi szinthez viszonyítva. A tanulmány szerint a középfokú végzettségnek a jövedelem megkétszerezésének hatásához képest másfélszer, a felsőfokú végzettségnek pedig háromszor nagyobb hatása van az egyén szubjektív jóllétére.Mindez azt jelenti, hogy a vizsgált országokbanAz iskolázottság és a szubjektív jóllét kapcsán egyértelműen kimutatható, hogy a magasabb iskolai végzettségűek átlagosan elégedettebbek az életükkel, mint a kevésbé képzettek. Az OECD kutatása alapján a tagországokban 2015-ben a felsőfokú végzettségűek 92%-a állította, hogy elégedett az életével, míg a középfokú végzettségűek esetében az arány 83% volt.Az Eurostat 2013-as jövedelemre és életkörülményekre vonatkozó felmérése (EU-SILC) keretében végzett szubjektívjóllét-vizsgálata szintén azt mutatja, hogy Magyarországon az alacsonyabb végzettségűek körében lényegesen alacsonyabb az életükkel elégedettek aránya, mint az uniós átlag. Az alapfokú végzettséggel rendelkezők körében a nagyon elégedettek aránya 7,2%, a középfokú végzettségűeké pedig 10,4%, aminél alacsonyabb arányokkal az EU-tagállamok között csak Bulgáriában találkozhatunk (3,2% illetve 6,2%).Ennek megfelelően a középfokúnál alacsonyabb végzettségű elégedettek és a felsőfokú végzettségű elégedettek aránya közötti különbség Magyarországon a többi tagállamhoz viszonyítva magasnak mondható, ami alapján feltételezhetjük, hogy a képzettség és a szubjektív jóllét között Magyarországon viszonylag erős kapcsolat áll fenn.