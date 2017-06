Manipulálták a választásokat? Példátlan ítéletet hozhat az amerikai legfelsőbb bíróság

Történelmi jelentőségű ügy

Ezt az ítélet szerint jól bizonyítja, hogy bár a 2012-es és a 2014-es választásokon a demokrata párt szerzett több szavazatot, a republikánusok 99-ből 60 széket kaparintottak meg a törvényhozásban.

Gerrymandering

Az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága tegnap úgy döntött, hogy foglalkozik Wisconsin állam választási kerületeinek 2011-es átrajzolásának ügyével. Wisconsin három bíróból álló tagállami bírósága idén januári határozatában kimondta, hogy a választási térkép 2011-es átrajzolása több ponton is alkotmánysértő volt, azt kizárólag, hogy a republikánus pártnak a lehető legnagyobb előnyt biztosítsa.Az állam vezetése természetesen megtámadta ezt az ítéletet, a legfelsőbb bírósághoz fordulva annak megsemmisítését kérte. Indoklásuk szerint, a döntés pedig kritikus fontosságú lesz, ami évekre meghatározhatja az amerikai belpolitikát. Ennek oka, hogy a választási kerületek átrajzolása kapcsánaz USA-ban: a legfelsőbb bíróság már(ez ugyanis illegális),A kifejezés Elbridge Gerry massachusettsi kormányzóról kapta a nevét, aki 1812-ben aláírásával hozzájárult a demokrata törvényhozók választókerületi manipulációjához, hogy azzal keresztbe tegyenek a Föderalista Pártnak a közelgő választásokon. A kifejezés második fele az egyik választókörzet alakjára utal, amelyet sokan csak szalamandrának (salamander) csúfoltak.

A Boston Centinel lap korabeli karikatúrája. Forrás: Wikipedia

A recept: gyűjtsd egybe az ellenzéki szavazókat, vagy oszd szét őket úgy, hogy a lehető legkevesebb helyen kerüljenek többségbe.

A gerrymandering célja, hogy. Ez régen is probléma volt, a technológia fejlődése azonban minden korábbinál jobb lehetőséget biztosít a választások manipulálására. Az alapelv nagyon egyszerű, két angol kifejezést kell megjegyezni: "packing" és "cracking", azaz

Forrás: Wikipedia

Az 1. árbrán látszik, hogy a zöld párt az összes szavazat 60%-át, a sárga párt a 40%-át szerezte meg, vagyis egy tökéletesen arányos választási rendszerben 3:2 arányban küldhetnének képviselőket a törvényhozásba. A 2. ábra azt mutatja, hogy kialakítható 5 választói körzet úgy, hogy a sárga párt mindegyikben kisebbségben legyen, azonban úgy is meghúzhatók a határok (3. ábra), hogy a szavazatok kisebb aránya ellenére a sárgák az 5-ből 3 körzetet bezsebeljenek.

Illinois állam 4-es számú választókörzete. Forrás: Wikipedia

A törvényhozók tehát azért alakították ki így a két körzetet, hogy mindkét kisebbségnek biztosan legyen képviselője. Ebben az esetben nem lehet szó gerrymanderingről, hiszen mindkét körzet demokrata.

A republikánusoknak fájhat jobban

Ezen felül azonban messzebb menő következményei is lehetnek egy ilyen döntésnek, hiszen fordulópontot jelenthet a politikai haszonszerzés céljából történő választókerület-manipuláció gyakorlatában.

Kennedy szavazatát azért nyerhetik meg, mert a 2012-es wisconsini választáson nagyon nagy, 13,3%-os volt az úgynevezett hatékonysági rés, ami joggal aggaszthatja a billegő szavazatú bírót.

Illinois állam 4-es körzetét sokan egy fejhallgatóhoz hasonlítják,: az északi és a déli részen főként spanyolajkú emberek élnek, középen pedig inkább afrikai-amerikaiak.Szinte lehetetlen megjósolni, hogy a legfelsőbb bíróság melyik félnek ad majd igazat. A 9 bíróból 4 liberális, 5 pedig inkább konzervatív (jobboldali) beállítottságú,. 80 éves kora miatt (júliusban lesz 81) egyébként már szóba került lemondása, sokan azonban maradásra bíztatják, ugyanis az amerikai demokrácia egyik legfontosabb alakjának tartják, hiszen távozása esetén Donald Trump valószínűleg egy olyan bírót nevezne a helyére, aki végleg felborítaná az egyensúlyt a testületben.Ha a legfelsőbb bíróság a tagállami bíróságnak ad igazat, az azt jelentené, hogy aBár a demokrata párt számára sem idegen a gerrymandering,, ezért nekik fájna jobban, ha elindulna egy változás ezen a téren. Ők annyira komolyan vették ugyanis a dolgot, hogy a 2010-es (tíz évenként történő) népszámlálást követőenKorábban a legfelsőbb bíróság két esetben (egyszer 1986-ban, majd 2004-ben) sem lépett fel a politikai gerrymandering ellen, most azonban van esély rá, hogy a már említett Anthony Kennedy miatt mindez megváltozhat. David Daley, a téma szakértője szerint, aki könyvet is írt a 2010-2011-es választókerület-átalakításokról,Ez a mérőszám úgy adódik, hogy kivonjuk egymásból a két pártra leadott, elveszett szavazatokat, majd ezt az értéket elosztjuk az összes szavazattal.Bárhogy is döntsön ősszel a legfelsőbb bíróság,, maximum egy fontos első lépés lehet ebbe az irányba., addig sérül az állampolgárok demokratikus joga, hogy maguk válasszák meg képviselőiket. Ez az egész jelenség természetesen nem csak az Egyesült Államokat érinti, de az amerikai belpolitika iránti globális érdeklődés miatt sokszor az USA kerül a reflektorfénybe.