Már a külföldi sajtóban is téma a fura magyarországi benzinárcsökkentés

Az adóügyekért felelős államtitkár és NAV-elnök még szombaton számolt be arról Facebook oldalán, hogy állampolgári megkeresést kapott, hogy Mezőkövesden és térségében túl drága a benzin, ami bizony tarthatatlan állapot, és intervenciót igényelt.Tállai egyeztetést kezdeményezett a MOL illetékes képviselőivel, aminek eredményeként az október 31-ei állapothoz képest Mezőkövesden a benzin ára 11 forinttal, míg a gázolajé 5 forinttal csökkent. Persze kutanként jelentős eltérések lehetnek az üzemanyagárak között, de ez az gyakorlatilag azt jelentette, hogy míg a Mol nagykereskedelmi ára 16 forinttal drágult abban az időben, amíg Mezőkövesden az államtitkár közbenjárására 11 forinttal olcsóbb lett.Ezt már a Bloomberg sem hagyta szó nélkül, és írtak egy meglehetősen pikírt hangvételű cikket az esetről, amelyben kitértek arra, hogy Orbán Viktor már a múltban is felhasználta az energiaárakat a kampánya részeként, és most is azt látni, hogy a hatalmon lévő kormány kész egyetlen választókerület gazdaságába is belenyúlni a poltikai haszon reményében.