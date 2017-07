Már a tengerparti várost fenyegeti a horvát erdőtűz

A horvát közszolgálati televízió (HRT) jelentése szerintNincs olyan helyszín- közölte a csatorna helyszínen tartózkodó tudósítója.A legnagyobb problémát az okozta, hogy a tűzoltók az erős széllökések miatt nem tudták feltartóztatni a lángokat, amelyek így továbbterjedtek, a bóra (bura) szél miatt pedig nem tudtak felszállni repülőgépek sem délutánig. Az erdőtüzeket csak levegőből lehet eloltani.A tűzben néhány tűzoltó is megsérült, egy 65 éves férfit pedig holtan találtak egy házban, amelyet elért a tűz, de nem tudták megállapítani, hogy a füst vagy az ijedtség okozta a halálát.Jelenleg több mint négyszáz tűzoltó, 100 tűzoltóautó, öt repülőgép és több helikopter is segít a tűz feltartóztatásában, és több száz katonát vezényeltek a helyszínre. Az ország belsejéből - többek között Zágrábból is - tűzoltók siettek a tengerpartra kollégáik segítségére.A városi közegészségügyi intézet arra kértek a lakosokat, hogy a sűrű füst és por miatt, csukják be az ablakokat és az ajtókat, valamint kapcsolják be a klímaberendezést.

Kép és címlapkép forrása: STRINGER / AFP

#SplitCroatia has been fighting with fire all night - the fire has again endangered the houses! via @jutarnjihr https://t.co/uSGI4WL4EG pic.twitter.com/IDKFvQUpI8 — Mirnes Kovac (@MirnesKovac) 2017. július 18.

Crazy fires going on in #SplitCroatia . Gonna be there in less than 2 weeks and the Bora isn't helping either... #PrayForSplit pic.twitter.com/mKJtvyofsj — Felix (@felix__klaus) 2017. július 17.

#SplitCroatia -Good news, according to commander of firefighters that fire is under control for now, at least in the city of #Split #Croatia pic.twitter.com/V3FuxHJOIp — Mirnes Kovac (@MirnesKovac) 2017. július 17.

Andrej Plenkovic horvát kormányfő a közszolgálati televízió esti híradójában arról beszélt, amennyiben szükséges lesz rá, nemzetközi segítséget kérnek. "Segítséget kérünk más európai országoktól, mint ahogy mi gyakran segítünk, amikor arra szüksége van másoknak" - mondta.Horvátország erdeiben - főleg a tengermelléken - a kánikulai meleg és a csapadékmentes időjárás miatt minden évben fokozott tűzveszély alakulhat ki. A legtöbb erdőtüzet emberi figyelmetlenség, villámcsapás vagy a vasúti közlekedésben keletkezett szikra okozza.A legtöbb erdőtüzet 2007-ben regisztrálták az országban: az év június 1-je és augusztus 8-a között 750 erdőtűzhöz vezényeltek ki tűzoltókat és katonákat, ebből 177 esetben Split-Dalmát megyében. Augusztus 30-án a Kornati-szigeteken kitört tűzben 12 tűzoltó vesztette életét, arra a napra a kormány gyászt rendelt el az egész ország területére.