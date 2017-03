Már úton van a levél, ami kirepíti a briteket az Európai Unióból

A brit kormány korábban többször is szándékát fejezte ki, hogy a jövőbeli kereskedelmi kapcsolatokról szeretnének külön, a lehető legkorábban megállapodni, ám az EU-s vezetők elzárkóztak ettől a lehetőségtől.

az EU-s országokban élő brit, illetve az Egyesült Királyságban élő EU-s állampolgárok jogainak rendezése,

a biztonságpolitikai együttműködések,

illetve a britek 50 milliárd fontos "kilépési számlájának" rendezése

May ma délelőtt az országgyűlésben a brit képviselőket is tájékoztatni fogja, hogy mától hivatalosan is megkezdődik az a kétéves visszaszámlálás, amelynek végére a tervek szerint sikerül majd végleg elhagyni az EU-t.A brit miniszterelnök egyébként már tegnap késő este beszélt, akiknek elmondta, hogy az Egyesült Királyság a szétválás után is szoros szövetségese kíván maradni az EU-nak.A kilépés feltételeivel, illetve a jövőbeli állapotokkal kapcsolatban hosszú és kemény tárgyalási folyamat várható, amely május közepén kezdődhet majd el.A kilépési tárgyalások legfontosabb pontjai (a kereskedelmen kívül)lesznek.

Theresa May aláírja az 50. cikkely aktiválását kérő levelet. Kép forrása: CHRISTOPHER FURLONG / POOL / AFP